Στυλιανού μέχρι το 2028 (+) ο Απόλλωνας

Tην ανανέωση της συνεργασίας του με τον Κωνσταντίνο Στυλιανού ανακοίνωσε ο Απόλλωνας. Το συμβόλαιο έχει διάρκεια μέχρι τον Μάιο του 2028, με δικαίωμα επέκτασης για ακόμη έναν χρόνο.

Η ανακοίνωση:

Η Εταιρεία Απόλλων Ποδόσφαιρο (Δημόσια) Λτδ ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Κωνσταντίνο Στυλιανού (05/12/2004) μέχρι τον Μάιο του 2028, με δικαίωμα επέκτασης για ακόμη μία αγωνιστική περίοδο.

Ο διεθνής με την Εθνική Ελπίδων Κύπρου τερματοφύλακας προέρχεται από τα τμήματα υποδομής του συλλόγου μας και αποτελεί μέλος της οικογένειας του Απόλλωνα από το 2018.

Ευχόμαστε στον Κωνσταντίνο κάθε επιτυχία και να συνεχίσει να εκπροσωπεί επάξια τον σύλλογό μας με την κυανόλευκη φανέλα.