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Ολυμπιακός: Ποιοι τρεις δεν πάνε στην προετοιμασία - Η αποστολή για Ολλανδία

ΓΗΠΕΔΟ

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Ολυμπιακός: Ποιοι τρεις δεν πάνε στην προετοιμασία - Η αποστολή για Ολλανδία

Οι παίκτες που επέλεξε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το πρώτο στάδιο προετοιμασίας του Ολυμπιακού, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Βλάαρντινγκεν από τις 3 έως τις 11 Ιουλίου.

Αναχώρησε για την Ολλανδία η αποστολή του Ολυμπιακού, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί το πρώτο μέρος της προετοιμασίας, από τις 3 έως τις 11 Ιουλίου στο Βλάαρντινγκεν.

Στη συνέχεια οι Πειραιώτες θα επιστρέψουν για λίγες ημέρες στην Ελλάδα, πριν ταξιδέψουν ξανά στην Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας, το οποίο είναι προγραμματισμένο από τις 15 έως τις 25 Ιουλίου.

Στην αποστολή βρίσκονται τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, όπως οι Μπάλσα Πόποβιτς και Πάμπλο Μαφέο, ενώ συμμετέχουν και αρκετοί νεαροί ποδοσφαιριστές από την ακαδημία.

Αντίθετα, εκτός έμειναν οι Ρεμί Καμπελά, Γκάμπριελ Στρέφετσα και Αντώνης Παπακανέλλος, ενώ ο Γιώργος Μασούρας θα ενσωματωθεί με την ομάδα στις 6 Ιουλίου.

Αναλυτικά η αποστολή:

Αντρέ Λουίς, Μπρούνο, Κάρμο, Τσικίνιο, Κλέιτον, Γκαρσία, Φίλης, Φορτούνης, Μαρτίνς, Έσε, Κουτσίδης, Μαφέο, Μουζακίτης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Πόποβιτς, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Σιώζος, Στουρνάρας, Τσομπανίδης, Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ και Μπακούλας.

Ο Μασούρας θα ενσωματωθεί στις 6 Ιουλίου.

 

 

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