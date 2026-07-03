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ΕΣΑΚΕ: Κόουτς της χρονιάς ο Μπαρτζώκας

ΓΗΠΕΔΟ

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ΕΣΑΚΕ: Κόουτς της χρονιάς ο Μπαρτζώκας

Για πέμπτη φορά στην καριέρα του ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναδεικνύεται κόουτς της χρονιάς στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Κορυφαίος προπονητής στην Stoiximan Basket League αναδείχθηκε ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο 61χρονος κόουτς που οδήγησε τον Ολυμπιακό τστην κατάκτηση του Super Cup, της Stoiximan GBL και της Euroleague. Παίρνει το βραβείο για πέμπτη φορά στην καριέρα του, μετά το 2007 (Ολύμπια Λάρισας), το 2010 (Μαρούσι), το 2012 (Πανιώνιος) και το 2023 (Ολυμπιακός).

Ο Μπαρτζώκας επικράτησε με 39% (790 ψήφοι) στην ψηφοφορία του φίλαθλου κοινού έναντι 32,02% (649) του Παντελή Μπούτσκου του ΠΑΟΚ.

Στην ψηφοφορία των εκπροσώπων των Μ.Μ.Ε. ο κόουτς του Ολυμπιακού συγκέντρωσε το 56,10% των προτιμήσεων (23) έναντι 19,51% (8) του Βασίλη Ξανθόπουλου του Περιστερίου Betsson.

Ο Μπαρτζώκας ήταν δεύτερος στην ψηφοφορία των προπονητών και των αρχηγών των ομάδων της Stoiximan GBL με 36,36% (8 προτιμήσεις), ενώ πρώτος ήταν ο Ξανθόπουλος με 40,91% (9 ψήφοι).

«Είναι μια διάκριση που με τιμά ιδιαίτερα, γιατί έρχεται μετά από μια σεζόν στην οποία χρειάστηκε να αποδεικνύουμε συνεχώς την αξία μας», δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού για την διάκριση του.

«Πιστεύω ότι η επιτυχία δεν είναι αποτέλεσμα συγκυριών», επισήμανε ο Μπαρτζώκας και εξήγησε: «Είναι αποτέλεσμα συνέπειας, καθημερινής δουλειάς, υψηλών απαιτήσεων και της επιμονής να υπηρετείς το παιχνίδι με τον ίδιο τρόπο, ανεξάρτητα από τις συνθήκες. Αυτή είναι η φιλοσοφία μου όλα αυτά τα χρόνια και χαίρομαι που εξακολουθεί να δικαιώνεται. Ευχαριστώ θερμά όλους όσοι με ψήφισαν για αυτή την τιμητική διάκριση».

 

 

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