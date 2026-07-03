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Σενάριο παραμονής του Μάρκες στην Κύπρο

ΓΗΠΕΔΟ

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Σενάριο παραμονής του Μάρκες στην Κύπρο

Παραμένει στο νησί μας ο Πορτογάλος επιθετικός; Ίδωμεν...

Εδώ και καιρό ο Πέδρο Μάρκες αποτελεί παρελθόν από τον Απόλλωνα, αλλά άνοιξε ένα νέο, ενδιαφέρον μεταγραφικό σενάριο για τον Πορτογάλο επιθετικό.

Ως γνωστόν, ο 28χρονος στράικερ, μετά από μια τριετία στη Λεμεσό με τη φανέλα του Απόλλωνα, αποχώρησε καθώς οι δύο πλευρές δεν τα βρήκαν στο οικονομικό κομμάτι.

Αν και το όνομά του έπαιξε δυνατά για το εξωτερικό, με τη μεταγραφή του στη Νέφτσι Μπακού τελικά να ναυαγεί, ο παίκτης παραμένει ελεύθερος.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Μάρκες δεν είναι αρνητικός στο να παραμείνει στην Κύπρο. Ήδη, φαίνεται να υπάρχουν συζητήσεις με συγκεκριμένο σύλλογο που ψάχνει μια έτοιμη και αποδεδειγμένα καλή λύση για την επιθετική του γραμμή. Οι επόμενες μέρες θα δείξουν αν το ενδιαφέρον μετουσιωθεί σε υπογραφές!

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