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Στον Ολυμπιακό ο Πόποβιτς

ΓΗΠΕΔΟ

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Στον Ολυμπιακό ο Πόποβιτς

Στον Ολυμπιακό και επίσημα ο Μπάλσα Πόποβιτς. Οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν τη μεταγραφή του 26χρονου γκολκίπερ από τον Ερυθρό Αστέρα -δίχως να κάνουν γνωστές λεπτομέρειες για τη διάρκεια του συμβολαίου του- που θα αποτελέσει την κάλυψη πίσω από τον Κωνσταντίνο Τζολάκη. Ουσιαστικά πρόκειται για τον αντικαταστάτη του Αλέξανδρου Πασχαλάκη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του 26χρονου τερματοφύλακα, Μπάλσα Πόποβιτς. Γεννημένος στην πόλη Kotor, στις 10 Ιουνίου 2000, το 2025 πήρε μεταγραφή στον Ερυθρό Αστέρα από την OFK Beograd, στην οποία παρέμεινε ως δανεικός την αγωνιστική περίοδο που ολοκληρώθηκε (34 συμμετοχές στην πρώτη κατηγορία της Σερβίας).

Με την OFK Beograd πραγματοποίησε συνολικά 105 συμμετοχές, έχοντας αγωνιστεί ακόμη σε OFK Grbalj, Kolubara, Arsenal Tivat και FK Gorstak.

Ο Πόποβιτς είναι διεθνής με την εθνική ομάδα του Μαυροβουνίου.

Μπάλσα, καλώς ήρθες στον Ολυμπιακό».

 

 

Κατηγορίες

Ελλαδα

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