Τεράστια νίκη της Κύπρου στο Παγκόσμιο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα Φούτσαλ

Η Πανεπιστημιακή Ομάδα Φούτσαλ της ΚΟΠΑ πανηγύρισε μία σπουδαία νίκη με 2-1 απέναντι στην Κόστα Ρίκα, παραμένοντας ζωντανή στη μάχη της πρόκρισης στα προημιτελικά του 17ου Παγκοσμίου Πανεπιστημιακού Πρωταθλήματος Φούτσαλ 2026.

Μεγάλος πρωταγωνιστής στο πρώτο ημίχρονο ήταν ο τερματοφύλακας Ορέστης Μιχαήλ, ο οποίος με καθοριστικές επεμβάσεις κράτησε ανέπαφη την εστία της Κύπρου, δίνοντας στην ομάδα μας τη δυνατότητα να διεκδικήσει τη νίκη στο δεύτερο μέρος.

Στην επανάληψη, οι διεθνείς μας ανέβασαν την απόδοσή τους και δικαιώθηκαν. Ο Χρίστος Κιτσιού άνοιξε το σκορ, ενώ λίγο αργότερα ο Ανδρέας Γιαλλούρης διαμόρφωσε το 2-0, βάζοντας τις βάσεις για ένα σπουδαίο αποτέλεσμα.

Η Κόστα Ρίκα κατάφερε να μειώσει στα τελευταία λεπτά, όμως οι φουτσαλιστές της Κύπρου έδειξαν χαρακτήρα, διαχειρίστηκαν σωστά την πίεση και κράτησαν μέχρι το τέλος μία μεγάλη και απόλυτα δίκαιη νίκη.

Ο ομοσπονδιακός προπονητής Άθως Στυλιανού εξέφρασε την ικανοποίησή του για την αγωνιστική εικόνα της ομάδας, συγχαίροντας τους φουτσαλιστές του για τη μαχητικότητα, το πάθος και την αφοσίωσή τους.

Πλέον, η πρόκριση βρίσκεται στα χέρια της Κύπρου. Με νίκη απέναντι στην Τσεχία, η ομάδα μας εξασφαλίζει την παρουσία της στους «8» της διοργάνωσης.