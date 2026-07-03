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Αργεντινή-Πράσινο Ακρωτήρι: Η παρέα του Μέσι για το καθήκον, οι νησιώτες για το αδιανόητο!

ΓΗΠΕΔΟ

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Αργεντινή-Πράσινο Ακρωτήρι: Η παρέα του Μέσι για το καθήκον, οι νησιώτες για το αδιανόητο!

Η Αργεντινή με 3/3 και τον Μέσι σε τρομερή φόρμα αντιμετωπίζει στη 1 το ξημέρωμα το Πράσινο Ακρωτήρι, που προκρίθηκε αήττητο και ψάχνει νέο θαύμα στη μεγαλύτερη έκπληξη του Μουντιάλ!

Η φάση των νοκ άουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 συνεχίζεται με ένα ζευγάρι που έχει ήδη χαρακτηριστεί ως «το απόλυτο mismatch» της διοργάνωσης: Η πανίσχυρη Αργεντινή αντιμετωπίζει το Πράσινο Ακρωτήρι τα ξημερώματα του Σαββάτου (01:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, sport-fm.gr) στο Hard Rock Stadium του Μαϊάμι, διεκδικώντας την πρόκριση στους «16».

Η Αργεντινή έκανε… περίπατο στον 10ο όμιλο, ολοκληρώνοντας με 3/3 νίκες και εξασφαλίζοντας με άνεση την πρωτιά. Το «δέντρο» των νοκ άουτ την ευνόησε, ανοίγοντας διάπλατα τον δρόμο μέχρι τα ημιτελικά, ενώ η «αλμπισελέστε» μπήκε στο τουρνουά με την «αύρα» της κατάκτησης στο Κατάρ και τον Λιονέλ Μέσι σε εξαιρετική κατάσταση.

Οι νίκες απέναντι σε Αλγερία (3-0), Αυστρία (2-0) και Ιορδανία (3-1) ήρθαν με άνεση, με τον 39χρονο GOAT να ξεκουράζεται στο τελευταίο παιχνίδι του ομίλου και να μπαίνει στο 60', σημειώνοντας με απλή εκτέλεση φάουλ το έκτο του γκολ στη διοργάνωση. Έφτασε έτσι τα 19 γκολ συνολικά σε Μουντιάλ, επίδοση-ρεκόρ όλων των εποχών.

Ο Λιονέλ Σκαλόνι έδωσε χρόνο σε αρκετούς παγκίτες απέναντι στην Ιορδανία, όμως η εικόνα τους δεν ήταν τέτοια ώστε να αλλάξει το βασικό του πλάνο. Η Αργεντινή έχει χτιστεί ως ένα συμπαγές σύνολο, με ξεκάθαρους ρόλους γύρω από τον Μέσι, υπομονή στο passing game και την απαραίτητη τραχύτητα όπου χρειάζεται. Η νίκη επί της Ιορδανίας ήταν η 10η συνεχόμενη για την «αλμπισελέστε», έχοντας δεχθεί γκολ μόλις σε δύο από αυτά τα παιχνίδια.

Η αποστολή ταξίδεψε από την Τετάρτη στο Μαϊάμι για να εγκλιματιστεί στο περιβάλλον του αγώνα, σε ένα γήπεδο όπου η Αργεντινή κατέκτησε πρόσφατα το Copa America.

Από την άλλη πλευρά, το Πράσινο Ακρωτήρι ζει το μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό παραμύθι της ιστορίας του. Στην πρώτη του συμμετοχή σε τελική φάση Μουντιάλ, όχι μόνο δεν λύγισε, αλλά προκρίθηκε αήττητο από τον 11ο όμιλο, κρατώντας δις ανέπαφη εστία και αποσπώντας τρεις ισοπαλίες απέναντι σε υπερδυνάμεις.

Στην πρεμιέρα της Ατλάντα, υπέφερε απέναντι στην Ισπανία, όμως η άμυνα χαμηλών μέτρων άντεξε και ο κίπερ Βοζίνια έγινε viral με τις αποκρούσεις του στο 0-0. Στο Μαϊάμι, απέναντι στην Ουρουγουάη, το Πράσινο Ακρωτήρι προηγήθηκε με μακρινό φάουλ, δεν κατέρρευσε στην ανατροπή πριν το ημίχρονο και εκμεταλλεύτηκε νέο λάθος του Μουσλέρα για το 2-2. Στο «ροντέο» του τελευταίου 20λεπτου είχε μάλιστα προϋποθέσεις για ιστορική νίκη.

Στην αυλαία του ομίλου, απέναντι στη Σαουδική Αραβία, είχε δυνατές στιγμές για να πάρει το ματς, όμως το 0-0 ήταν αρκετό για να κατακτήσει τη δεύτερη θέση.

Κορυφαίος ξανά ο στόπερ Ντινέι, ηγέτης μιας σκληρής αμυντικής γραμμής που παίζει με ένταση, αν και μπροστά η ποιότητα είναι περιορισμένη. Οι «μπλε καρχαρίες» πηγαίνουν ως το απόλυτο αουτσάιντερ στο Μαϊάμι, με σημαντική επιστροφή τον Σίντνεϊ Καμπράλ (αρ. μπακ), που εξέτισε τιμωρία καρτών. Δύσκολα θα προλάβει ο ρολίστας Αρκάνζο λόγω τραυματισμού.

Οι πιθανές 11άδες:

Αργεντινή (Σκαλόνι): Ντίμπου Μαρτίνες - Μολίνα - Ρομέρο - Λισάντρο Μαρτίνες - Μεδίνα - Ντε Πολ - Φερνάντες - ΜακΆλιστερ - Αλμάδα - Μέσι - Λαουτάρο.

Πράσινο Ακρωτήρι (Μπουμπίστα): Βοζίνια - Σίντνει Καμπράλ - Ντινέι - Πίκο Λόπες - Μορέιρα - Λενίν Πίνα - Μέντες - Ζοβάν Καμπράλ - Ντρεό Ντουάρτε - Μοντέιρο - Λιβραμέντο.

 

 

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