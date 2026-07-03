ΑΠΟΕΛ: Τρέλα χωρίς φρένο με τα διαρκείας!

Με εντυπωσιακό τρόπο συνεχίζεται η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας του ΑΠΟΕΛ, με τους φίλους της ομάδας να αγκαλιάζουν τη νέα προσπάθεια και να στέκονται έμπρακτα στο πλευρό της.

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας ξεπέρασαν ήδη τις 5.000!

Υπενθυμίζεται ότι η προπώληση άρχισε στις 19 Ιουνίου, κάτι που σημαίνει ότι οι φίλοι των «γαλαζοκιτρίνων» χρειάστηκαν... λιγότερες από 14 μέρες για να φτάσουν σε αυτόν τον εντυπωσιακό αριθμό.