Ώρα για ξεκαθαρίσματα στο ρόστερ

Με δεδομένο ότι το Σαββατοκύριακο θα γίνουν τα εργομετρικά των παικτών του ΑΠΟΕΛ ενόψει της νέας χρονιάς, αναμένεται να ξεκαθαρίσουν και κάποια πράγματα όσον αφορά το ρόστερ των γαλαζοκιτρίνων. Είναι δεδομένο ότι αρκετοί που ήταν στον Αρχάγγελο την περσινή χρονιά, δεν θα βρίσκονται εκεί και τη νέα περίοδο. Χθες, από δημοσιεύματα του εξωτερικού, φάνηκε ότι οι Τομάς και Μέουρερ μετά το τέλος του δανεισμού τους, δεν θα συνεχίσουν να φοράνε τα γαλαζοκιτρίνα, αλλά θα πάνε σε άλλες... πολιτείες (σ.σ. για τον πρώτο γίνεται λόγος για το εξωτερικό και για τον δεύτερο ότι επιστρέφει στην Κοριτίμπα, με το μέλλον του να είναι αβέβαιο).

Από εκεί και πέρα, παίκτες όπως οι Διαμαντάκος, Μπα και Ολαγίνκα δεν έχουν θέση στη νέα εποχή των γαλαζοκιτρίνων, ενώ ήδη υπάρχουν επίσημες αποχωρήσεις όπως του Ευαγόρα Αντωνίου, αλλά και η προδιαγραφόμενη του Νανού. Επιπλέον, προχωράνε οι συζητήσεις με ορισμένους, με χαρακτηριστική την περίπτωση του Μάγιερ, στον οποίο έγινε πρόταση με μειωμένες απολαβές ώστε να παραμείνει στον Αρχάγγελο.

Όσον αφορά τα νέα πρόσωπα, μέχρις στιγμής έχουν οριστικοποιηθεί οι μεταγραφές των Γεώργιου Νικόλα Αγγελόπουλου και Δημήτρη Λημνιού. Αναμένεται ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν επιπρόσθετες προσθήκες, καθώς με τον ερχομό του προπονητή Νίκου Παπαδόπουλου στην Κύπρο, σε συνεννόηση με τον αθλητικό διευθυντή, Ζήση Βρύζα, θα προχωρήσουν πιο εντατικά τα θέματα προγραμματισμού.