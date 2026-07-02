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Τελικά... μένει ο Λιβάγια στη Χάιντουκ και ίσως έρθει Κύπρο

ΓΗΠΕΔΟ

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Τελικά... μένει ο Λιβάγια στη Χάιντουκ και ίσως έρθει Κύπρο

Αλλαγή δεδομένων με τον Κροάτη επιθετικό.

Μένει στο ρόστερ της Χάιντουκ τελικά ο Μάρκο Λιβάγια, σύμφωνα με αναφορές από την Κροατία.

Μία εξέλιξη που ενδιαφέρει την Πάφος FC μιας και η ομάδα από το Σπλιτ είναι υποψήφια αντίπαλος των κυπελλούχων στον 2ο προκριματικό γύρο του Europa League. Στις 9 και 16 Ιουλίου θα παίξει με τη Ζίλινα και εφόσον προκριθεί, τότε θα κοντρατιστεί με το συγκρότημα του Ρικάρντο Σα Πίντο.

Ο 33χρονος άλλοτε επιθετικός της ΑΕΚ Αθηνών, είχε επεισόδιο με τον προπονητή και μάλιστα του είχε ζητηθεί να ψάξει να βρει άλλη ομάδα.

Ωστόσο μετά τη συνάντηση που είχε με τη διοίκηση, αποφασίστηκε να παραμείνει στο ρόστερ της ομάδας. Ο Κροάτης παίκτης θα ξεκινήσει και πάλι προπονήσεις το Σάββατο και θα συνεχίσει την προετοιμασία του για τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΑΠΟΛΛΩΝΠΑΦΟΣ FC

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