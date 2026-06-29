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Γίνεται χαμός στα αποδυτήρια ομάδας που ίσως παίξει με την Πάφος FC

ΓΗΠΕΔΟ

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Γίνεται χαμός στα αποδυτήρια ομάδας που ίσως παίξει με την Πάφος FC

Χαμός επικρατεί τις τελευταίες ώρες στην Χάιντουκ με πρωταγωνιστή τον Μάρκο Λιβάγια. Nα σημειωθεί πως η Κροατική ομάδα είναι υποψήφια αντίπαλος της Πάφου στον 2ο γύρο του Europa League.

Οι Κροάτες βρίσκονται στην Σλοβενία για την προετοιμασία τους και σύμφωνα με δημοσιεύματα στη χώρα, εκεί έγινε ο χαμός με τον πρώην μεσοεπιθετικό της ΑΕΚ και τον προπονητή του Γκονθάλο Γκαρθία. Η Χάιντουκ ενημέρωσε πως ο Λιβάγια απομακρύνθηκε από την προπόνηση, αλλά προτίμησε να κρατήσει την αιτία εσωτερικά.

Στην Κροατία αναφέρουν, λοιπόν, πως ο Μάρκο Λιβάγια και άλλοι επτά συμπαίκτες του μετά τη νίκη της Κροατίας κόντρα στην Γκάνα βγήκαν για να γιορτάσουν και επέστρεψαν στην ώρα τους. Ωστόσο, την επομένη ο προπονητής έβαλε τους οκτώ ποδοσφαιριστές να κάνουν πιο έντονη προπόνηση συγκριτικά με το υπόλοιπο γκρουπ, γεγονός που φαίνεται να εξόργισε τον Λιβάγια.

Ο πρώην κίτρινομαυρος φέρεται να μίλησε άσχημα στον Γκαρθία και τον αθλητικό διευθυντή της Χάιντουκ και κάπως έτσι η ομάδα οδηγήθηκε στην απόφαση να στείλει πίσω στο Σπλιτ τον 33χρονο ποδοσφαιριστή – σύμβολο του κροατικού κλαμπ. Για το περιστατικό η Χάιντουκ ανέφερε: «Ο Μάρκο είναι ανεκτίμητος για τον σύλλογο, τους φιλάθλους και όλους όσους αγαπούν και ζουν τη Χάιντουκ. Η απόφαση αυτή ελήφθη με μόνο ένα συμφέρον κατά νου – η Χάιντουκ πάνω απ’ όλα. Πάντα και για πάντα. Θα ενημερώσουμε το κοινό για περαιτέρω αποφάσεις εγκαίρως».

sport24.gr

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