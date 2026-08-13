Ο Έμερι θεωρεί φαβορί τον Κβαρακτσέλια για τη «Χρυσή Μπάλα»

Υπέρ του Κβαρακτσέλια τάχθηκε ο Ουνάι Έμερι για την εφετινή «Χρυσή Μπάλα».

Ο Ισπανός τεχνικός σε δηλώσεις του ανέφερε ότι ο άσος της Παρί Σεν Ζερμέν είναι -κατά τη γνώμη του- ο ποδοσφαιριστής που έχει την ισχυρότερη υποψηφιότητα.

«Για εμένα ο Κβαρακτσέλια είναι το μεγάλο φαβορί για την Χρυσή Μπάλα. Είναι φανταστικός. Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες που δεν έπαιξαν στο Μουντιάλ. Σήμερα σκόραρε ένα γκολ. Είναι κάτι το σύνηθες. Προσπαθήσαμε να τον σταματήσουμε αλλά η ποιότητα που βγάζει στον αγωνιστικό χώρο είναι εξωπραγματική. Η απόφαση αυτή δεν… είναι δική μου αλλά ξεκάθαρα έχει ό,τι χρειάζεται για να καταφέρει να πάρει το τρόπαιο αυτό», ήταν τα λόγια του.

gazzetta.gr