Έξι αραβικές ομοσπονδίες στηρίζουν τον Ινφαντίνο εν μέσω κρίσης στη FIFA

Έξι επικεφαλής αραβικών εθνικών ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών, μεταξύ των οποίων του Κατάρ και του Μαρόκου, που θα συνδιοργανώσει το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2030, εξέφρασαν την Πέμπτη τη στήριξή τους στον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, την ώρα που η παγκόσμια ποδοσφαιρική ομοσπονδία βρίσκεται σε κρίση μετά την αποτυχία ενός σχεδίου προσέλκυσης ιδιωτικών επενδύσεων.

Ο Ινφαντίνο, ο οποίος θα διεκδικήσει την επανεκλογή του την επόμενη χρονιά, βρίσκεται αντιμέτωπος με ανοιχτές αντιδράσεις, καθώς τρεις συνομοσπονδίες -η UEFA, η AFC και η CONCACAF- έχουν ζητήσει την παραίτησή του μετά την αποτυχημένη προσπάθειά του να προσελκύσει ιδιωτικές επενδύσεις στις διοργανώσεις της FIFA, συμπεριλαμβανομένου του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Ελβετός παράγοντας είχε προτείνει την απόσχιση των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου και την πώληση του 20% σε ιδιώτες επενδυτές, με στόχο την άντληση περίπου 4,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Αναγνωρίζοντας τον σημαντικό ρόλο του αραβικού ποδοσφαίρου στην προσέγγιση των ανθρώπων και στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ποδοσφαιρικών ομοσπονδιών σε ολόκληρο τον αραβικό κόσμο, εμείς... εκφράζουμε την πλήρη υποστήριξή μας στον κ. Τζάνι Ινφαντίνο, πρόεδρο της FIFA, και επιβεβαιώνουμε την εμπιστοσύνη μας στην ηγεσία του και στη συνεχή δέσμευσή του για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου παγκοσμίως», ανέφεραν οι επικεφαλής των έξι ομοσπονδιών σε κοινή ανακοίνωση.

Την ανακοίνωση υπέγραψαν οι επικεφαλής των εθνικών ομοσπονδιών του Κατάρ, του Λιβάνου, του Μαρόκου, του Σουδάν, της Αιγύπτου και της Μαυριτανίας. Τέσσερις από τους έξι υπογράφοντες είναι επίσης μέλη του Συμβουλίου της FIFA.

«Εκτιμούμε βαθύτατα τις συνεχείς προσπάθειες του κ. Ινφαντίνο για την προώθηση του ποδοσφαίρου σε παγκόσμιο επίπεδο, τη διεύρυνση των ευκαιριών σε όλες τις περιοχές και την ενίσχυση του ρόλου του αθλήματος στην προσέγγιση ανθρώπων και κοινοτήτων», ανέφεραν.

«Προσβλέπουμε στη συνέχιση της στενής συνεργασίας μαζί του για ένα ισχυρότερο και πιο ευοίωνο μέλλον για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο, διευρύνοντας τις ευκαιρίες και ενισχύοντας περαιτέρω τη συμβολή του αραβικού ποδοσφαίρου στο παγκόσμιο παιχνίδι».

Η πρόταση του Ινφαντίνο, η οποία τελικά αποσύρθηκε, προέβλεπε επιχορήγηση 20 εκατομμυρίων δολαρίων προς τις ομοσπονδίες-μέλη για τον επόμενο κύκλο χρηματοδότησης, ποσό που θα μπορούσε να διπλασιαστεί εφόσον υπέγραφαν τη συμφωνία.

Παρά την αντίθεση των τριών συνομοσπονδιών, οι οποίες εκπροσωπούν 136 από τις 211 ομοσπονδίες-μέλη που θα ψηφίσουν στις προεδρικές εκλογές της FIFA τον Μάρτιο, ο Ινφαντίνο εξακολουθεί να διαθέτει πολλούς συμμάχους στον χώρο του ποδοσφαίρου.