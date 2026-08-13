«Ανατροπή» με Κωνσταντέλια, ταξιδεύει για τις Βρυξέλλες
ΓΗΠΕΔΟ
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Με ένα σημαντικό όπλο ξανά ο ΠΑΟΚ για την ανατροπή.
Με τον Γιάννη Κωνσταντέλια στη σύνθεσή του θα παραταχθεί, τελικά, ο ΠΑΟΚ στη ρεβάνς κόντρα στην Άντερλεχτ για τον Γ' Προκριματικό Γύρο του UEFA Europa League (13/8, 21:30 -«Κονστάντ Βάντεν Στοκ»).
Οι ασπρόμαυροι θα προσπαθήσουν να ανατρέψουν την ήττα με 1-0 που είχαν γνωρίσει την περασμένη Πέμπτη (6/8) στην Τούμπα για να προκριθούν στα Play Off της διοργάνωσης, όπου θα αντιμετωπίσουν την Καϊράτ Αλμάτι.
Λόγω προσωπικού προβλήματος, ο Κωνσταντέλιας δεν είχε ακολουθήσει την αποστολή του ΠΑΟΚ που είχε «πετάξει» το μεσημέρι της Τετάρτης (12/8) για τις Βρυξέλλες.
Ωστόσο, οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ είχαν φροντίσει να κρατήσουν εισιτήρια σε επόμενες πτήσεις προκειμένου να μπορέσει να ταξιδέψει ο 23χρονος μεσοεπιθετικός εφόσον λυνόταν το πρόβλημα.
Όπερ κι εγένετο, με τον «Ντέλια» να θέτει τελικά εαυτόν στη διάθεση του Αλέσιο Λίσι για το κρίσιμο ματς.