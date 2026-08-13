Δουλειά στα τελειώματα στον Παναθηναϊκό

Με το βλέμμα στραμμένο στην επόμενη ευρωπαϊκή του πρόκληση συνεχίζει την προετοιμασία του ο Παναθηναϊκός, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ και τους συνεργάτες του να δουλεύουν πάνω σε διαφορετικούς τομείς του παιχνιδιού.

Η προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» περιελάμβανε αρχικά την καθιερωμένη προθέρμανση και στη συνέχεια ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας. Το βάρος έπεσε στην ταχύτητα των μεταβιβάσεων, στις σωστές τοποθετήσεις των παικτών στον αγωνιστικό χώρο, αλλά και στη διαρκή κίνηση χωρίς την μπάλα.

Στη συνέχεια, οι «πράσινοι» δούλεψαν πάνω στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, με τον Νίστρουπ να δίνει οδηγίες στους ποδοσφαιριστές του για τον τρόπο με τον οποίο θέλει να χτίζουν τις επιθέσεις τους και να μεταφέρουν την μπάλα προς την αντίπαλη περιοχή.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στο κομμάτι των τελειωμάτων, με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να καλούνται να ολοκληρώνουν τις επιθέσεις έπειτα από διαφορετικούς τρόπους ανάπτυξης. Στόχος ήταν η καλύτερη δυνατή προετοιμασία της τελικής προσπάθειας, αλλά και η μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα κοντά στην αντίπαλη περιοχή.

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο, όπου η ένταση ανέβηκε και οι ποδοσφαιριστές χρειάστηκε να παίρνουν γρήγορες αποφάσεις υπό πίεση.

Οι «πράσινοι» συνεχίζουν πλέον την προετοιμασία τους ενόψει των playoffs του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσουν τον ηττημένο του ζευγαριού Μπεσίκτας-Χράντετς Κράλοβε.

Η επόμενη προπόνηση έχει προγραμματιστεί για την Κυριακή (16/08), με τον Νίστρουπ να έχει δώσει διήμερο ρεπό στους ποδοσφαιριστές του.