ΒΙΝΤΕΟ: Σηκώνει κεφάλι ο Απόλλωνας και στέλνει μήνυμα στον κόσμο του

Σηκώνει κεφάλι και προχωρά ο Απόλλωνας. Η ομάδα της Λεμεσού μέσω ενός συγκινητικού βίντεο που αφορά στον κόσμο, στέλνει μήνυμα ενόψει της συνέχειας, μετά τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό.

Αναλυτικά: «Δεν είναι μόνο οι μεγάλες στιγμές. Είναι η κάθε μάχη. Το κάθε χειροκρότημα. Η κάθε φωνή. Η κάθε χαρά και λύπη. Σε όλες… εσείς εκεί, αιώνια στο πλάι του Θρύλου.

Το ταξίδι συνεχίζεται και η νέα σεζόν μας περιμένει.

Με την ίδια πίστη. Την ίδια φωνή. Το ίδιο πάθος.

Μαζί για κάθε μεγάλο μας στόχο.

Μαζί θα τα καταφέρουμε».