Με Μακελελέ, Μολάνγκο και Κούμα ο Σπύρος Νεοφυτίδης

Την ευκαιρία να συναντήσει και να συνομιλήσει με σημαντικές προσωπικότητες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου είχε ο Σπύρος Νεοφυτίδης στο Σάλτσμπουργκ.

Ο πρόεδρος του ΠΑ.Σ.Π. και εκ των αντιπροέδρων της FIFPRO Europe ήταν μεταξύ των αντιπροσώπων της FIFPRO στον τελικό του ευρωπαϊκού Super Cup μεταξύ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Άστον Βίλα.

Ο Σπύρος Νεοφυτίδης συναντήθηκε μεταξύ άλλων με τον πρώην αστέρα των ευρωπαϊκών γηπέδων Κλοντ Μακελελέ, τον διευθύνοντα σύμβουλο της PFA (Σύνδεσμος Επαγγελματιών Ποδοσφαιριστών της Αγγλίας) Μάετα Μολάνγκο, καθώς επίσης και τον Γιώργο Κούμα, ο οποίος βρίσκεται στο συμβούλιο της FIFA, ενώ είναι και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA.

Το γεγονός ότι ο Σπύρος Νεοφυτίδης βρίσκεται στα ψηλά στρώματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου αποτελεί τεράστιο επίτευγμα για τον ΠΑ.Σ.Π., τον Κύπριο ποδοσφαιριστή και το κυπριακό ποδόσφαιρο γενικότερα.

Μέσω της θέσης και της επιρροής του, ο Σπύρος Νεοφυτίδης προωθεί αποτελεσματικά τα δικαιώματα των αθλητών, ενισχύοντας τη φωνή του κυπριακού ποδοσφαίρου στα κέντρα λήψης αποφάσεων της Ευρώπης.









