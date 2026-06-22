Πάφος: Τα πάντα όλα για την προετοιμασία
ΓΗΠΕΔΟ
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Η ενημέρωση της παφιακής ομάδας για την προετοιμασία ενόψει της νέας σεζόν
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
Η Πάφος FC ξεκινά την προετοιμασία της για τη νέα σεζόν με ένα υψηλού επιπέδου προπονητικό πρόγραμμα, το οποίο θα πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις!
1η Φάση: Πάφος, Κύπρος
23 Ιουνίου – 27 Ιουνίου
2η Φάση: Βάιντρινγκ, Αυστρία
28 Ιουνίου – 14 Ιουλίου
3η Φάση: Μπρατισλάβα, Σλοβακία
15 Ιουλίου – 17 Ιουλίου
Φιλικοί αγώνες:
• 3 Ιουλίου: KS Cracovia
• 8 Ιουλίου: FK Jablonec
• 12 Ιουλίου: Jagiellonia Białystok
• 16 Ιουλίου: ŠK Slovan Bratislava
Περισσότερες πληροφορίες για τους φιλικούς αγώνες θα ανακοινωθούν σύντομα.
Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε, Πάμε Πάφος!