Η ανετοιμότητα Αντερέγκεν και η κατάσταση του Μπάγιτς

Τέλος στην αγωνία για Μπάγιτς. Ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ υπέστη ελαφρύ διάστρεμμα και έγινε αναγκαστική αλλαγή στο πρώτο μέρος του φιλικού με τον Άγιαξ, ωστόσο τα αποτελέσματα των εξετάσεων δεν εμπνέουν ανησυχία.

Το γεγονός, πάντως, ότι, όταν αντικαταστάθηκε ο Βόσνιος επιθετικός, πέρασε σε θέση σέντερ φορ ο Ιβάνοβιτς και όχι ο Αντερέγκεν φανερώνει ότι ο Αργεντινός νεοαποκτηθείς φορ είναι ακόμα ανέτοιμος (δεν αγωνίστηκε σε κανένα από τα τρία φιλικά προετοιμασίας). Ως εκ τούτου, δεν υπολογίζεται για τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ερωτηματικό αποτελεί και ο Εκπολό, ο οποίος επίσης δεν έπαιξε εναντίον του Άγιαξ.