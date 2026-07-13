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Απειλητικά μηνύματα κατά Σέρλοτ!

ΓΗΠΕΔΟ

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Απειλητικά μηνύματα κατά Σέρλοτ!

Mετά τη χαμένη ευκαιρία στο Αγγλία-Νορβηγία

Δέκτης απειλητικών μηνυμάτων και κύματος μίσους και οργής έγινε ο Αλεξάντερ Σέρλοτ από συμπατριώτες του μετά τον αποκλεισμό της Νορβηγίας από την Αγγλία στα προημιτελικά του Μουντιάλ. Αιτία ήταν η μεγάλη χαμένη ευκαιρία που είχε, όσο η ομάδα του ήταν στο 1-0, καθώς επέλεξε να τελειώσει μόνος του την φάση αντί να πασάρει στον Έρλινγκ Χάαλαντ.

Η σύζυγος του φορ της Ατλέτικο δημοσιοποίησε κάποια από αυτά τα μηνύματα που έλαβε ακόμη και η ίδια στα social media. «Το Παγκόσμιο Κύπελλο και το ποδόσφαιρο φέρνουν πολλή χαρά, αλλά και πολύ μίσος. Δεν θέλω πραγματικά να δώσω σημασία, αλλά το χρειάζομαι μετά από σχόλια σαν κι αυτό», ανέφερε και παρέθεσε μια σειρά από μηνύματα που αναφέρουν «Πες στον άντρα σου να φύγει από τη Νορβηγία και να πηδήξει από έναν γκρεμό», «Αυτοκτόνα, ηλίθιε!» και «Θα σε σκοτώσουμε!».

Κατηγορίες

World Cup 2026

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