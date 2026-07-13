ΚΟΑ: Έκδοση κάρτας φιλάθλου μικρής διάρκειας

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ενημερώνει πως από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή η Κάρτα Φιλάθλου Μικρής Διάρκειας.

Στη διαρκή προσπάθειά του να εξυπηρετήσει το φίλαθλο κοινό και να βοηθήσει άτομα που επιθυμούν να εκδώσουν Κάρτα Φιλάθλου, αλλά δεν είναι κάτοχοι έξυπνων κινητών, ο Οργανισμός προχώρησε στην εφαρμογή της Κάρτας Φιλάθλου Μικρής Διάρκειας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν την Πύλη Κάρτας Φιλάθλου του ΚΟΑ https://fancard.cy για καταχώρηση των στοιχείων τους, χρησιμοποιώντας ηλεκτρονικό υπολογιστή, και στη συνέχεια να εκτυπώσουν την Κάρτα Φιλάθλου τους σε χαρτί Α4.

Πιο κάτω παρατίθενται σχετικές πληροφορίες:

1. ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Κύπριοι πολίτες άνω των 18 ετών

2. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΡΤΑΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥ

7 μέρες

3. ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΥΛΗΣ ΚΦ ΤΟΥ ΚΟΑ

https://fancard.cy

4. ΕΚΤΥΠΩΣΗ

εξ ιδίων σε χαρτί Α4, στο οποίο θα εμφανίζεται η φωτογραφία του, το QR code και η ημερ. λήξης της (7 μέρες).

Η πιο πάνω διαδικασία θα επαναλαμβάνεται κάθε φορά που κάποιος θα θέλει να εκδώσει Μικρής Διάρκειας ΚΦ.

Ο δε κάτοχος Μικρής Διάρκειας ΚΦ θα μπορεί να αγοράσει εισιτήριο για αγώνα ή για αγώνες, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας διεξαγωγής του/των αγώνα/ων. Για την είσοδο, όμως στον αγώνα, απαιτείται ενεργή ΚΦ.

Διευκρινίζεται ότι η Μικρής Διάρκειας ΚΦ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέσα από την εφαρμογή του Ψηφιακού Πολίτη. Στην εφαρμογή του Ψηφιακού Πολίτη προστίθενται μόνο οι Κάρτες Φιλάθλου 3ετούς διάρκειας.

Υπενθυμίζεται ότι συνεχίζουν να εκδίδουν την ΚΦ μέσω της Πύλης του ΚΟΑ https://fancard.cy οι ακόλουθες 3 κατηγορίες:

- Άτομα 14 – 18 ετών

- Κάτοχοι ARC

- Κάτοχοι ξένων διαβατηρίων