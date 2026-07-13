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Ορίστηκε η κλήρωση του πρωταθλήματος για τη νέα σεζόν!

ΓΗΠΕΔΟ

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Ορίστηκε η κλήρωση του πρωταθλήματος για τη νέα σεζόν!

Η κλήρωση θα γίνει στις 11:00 το πρωί στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ενημερώνει πως η κλήρωση της Cyprus League by Stoiximan 2026 - 2027 θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 24 Ιουλίου.

Η κλήρωση θα γίνει στις 11:00 το πρωί στο Ολυμπιακό Μέγαρο στη Λευκωσία.

Η έναρξη του Πρωταθλήματος της Cyprus League by Stoiximan 2026-2027 προγραμματίστηκε για το Σαββατοκύριακο 29 - 30 Αυγούστου 2026 και θα ολοκληρωθεί το Σαββατοκύριακο 22-23 Μαΐου 2027.

Στη Cyprus League by Stoiximan 2026-2027 θα συμμετάσχουν οι ακόλουθες 14 ομάδες (με αλφαβητική σειρά):

ΑΕΚ Λάρνακας, ΑΕΛ Λεμεσού, ΑΛΣ Ομόνοια 29Μ, Ανόρθωση Αμμοχώστου, ΑΠΟΕΛ Λευκωσίας, Απόλλων Λεμεσού, Άρης Λεμεσού, Καρμιώτισσα Πολεμιδιών, Krasava Eνωση Νέων, Ολυμπιακός Λευκωσίας, Ομόνοια Αραδίππου, Ομόνοια Λευκωσίας, Πάφος F.C. και Νέα Σαλαμίνα.

Τρόπος διεξαγωγής:

Το Πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις. Οι δεκατέσσερις ομάδες θα παίξουν στην Α' φάση σε δύο γύρους (26 αγωνιστικές).

Μετά την λήξη της Α΄ φάσης οι 14 ομάδες θα διαχωρίζονται ανάλογα με την θέση κατάταξης στον πίνακα του πρωταθλήματος σε δύο ομίλους.

Οι πρώτες έξι ομάδες θα αποτελούν τον Α όμιλο και οι υπόλοιπες οκτώ ομάδες τον Β όμιλο. 

Στον Α΄ Όμιλο θα διεξάγονται διπλοί αγώνες σε δύο γύρους (10 αγωνιστικές). Στο Β΄ Όμιλο θα διεξάγονται μονοί αγώνες σε ένα γύρο (σύνολο 7 αγωνιστικές).

Οι τρεις τελευταίες ομάδες του Β' ομίλου θα υποβιβαστούν στη Β' Κατηγορία. 

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