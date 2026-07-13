Ο Φορλάν αντικαταστάτης του Μπιέλσα στον πάγκο της εθνικής Ουρουγουάης

Ο Μαρσέλο Μπιέλσα αποτελεί, από την περασμένη εβδομάδα, παρελθόν από την τεχνική ηγεσία της εθνικής Ουρουγουάης, μετά τον αποκλεισμό της ομάδας από τη φάση των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, και τη θέση του πήρε ο θρυλικός άσος της «τσελέστε», Ντιέγκο Φορλάν.

Η Ουρουγουάη ξεκίνησε με ισοπαλία 1-1 απέναντι στη Σαουδική Αραβία, στη συνέχεια αναδείχθηκε ισόπαλη 2-2 με το Πράσινο Ακρωτήρι, παρότι προηγήθηκε, και στην τελευταία αγωνιστική ηττήθηκε με 1-0 από την Ισπανία, αποτέλεσμα που την άφησε εκτός συνέχειας.

Η ομοσπονδία της χώρας και ο Φορλάν έχουν συμφωνήσει για συνεργασία μόνο μέχρι τον προσεχή Μάρτιο, καθώς δεν μπορεί να δεσμευτεί για περισσότερο χρόνο επειδή έχουν προγραμματιστεί εκλογές για την ανάδειξη νέου προέδρου το Δεκέμβριο.

Συνεπώς, ο 47χρονος προπονητής θα καθήσει στον πάγκο της εθνικής ομάδας στους αγώνες που θα δώσει το Φθινόπωρο και θα περιμένει τ' αποτελέσματα των εκλογών για να ξεκαθαρίσει οριστικά το θέμα του και η υπογραφή πιθανότατα ενός άλλου συμβολαίου.

ΑΠΕ - ΜΠΕ