Ο Χάρι Κέιν σε ρόλο «πυροσβέστη» στην εθνική Αγγλίας

«Πραγματικά δυσκολέψαμε τα πράγματα για τους εαυτούς μας σήμερα. Το αποτέλεσμα είναι φανταστικό, είμαστε στα ημιτελικά. Είναι απίστευτο. Δεν είμαι ικανοποιημένος με την απόδοσή μας. Από κάθε άποψη. Η δέσμευση υπάρχει, αλλά κάναμε τα πράγματα εξαιρετικά δύσκολα για τους εαυτούς μας με το παιχνίδι μας. Υπήρξαν τακτικά λάθη και έλλειψη ταχύτητας και συνέπειας. Ήμασταν τυχεροί. Είναι θέμα νοοτροπίας, απλό και καθαρό. Πώς μπορούμε καν να μιλάμε για νοοτροπία τώρα; Το πρόβλημα είναι η ποιότητα του παιχνιδιού μας. Είναι θέμα ποιότητας. Πρέπει να παίξουμε καλύτερα», δήλωσε ο Τόμας Τούχελ λίγο μετά τον προημιτελικό με την Νορβηγία (σ.σ. νίκη με 2-1 στην παράταση, κ.α. 1-1).

Η τοποθέτηση του Γερμανού προπονητή της εθνικής Αγγλίας, προκάλεσε την αντίδραση του Τζουντ Μπέλιγχαμ: «Ίσως βλέπει τις δυνατότητές μας, όπως λέτε... ή ίσως απλώς δεν ξέρει πώς είναι να παίζεις σε τέτοιες συνθήκες εναντίον των Χάαλαντ, Έντεγκααρντ, Νούσα ή Σόρλοθ. Δεν είναι εύκολη ομάδα να παίξεις εναντίον τους. Νομίζω ότι προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ένα θετικό περιβάλλον και θα πρέπει να συνεχίσουμε να το κάνουμε, αφού βρισκόμαστε στα ημιτελικά. Δεν μπορώ να επαινέσω αρκετά τους συμπαίκτες μου. Δεν κερδίζεις πάντα αγώνες παίζοντας την μπάλα και κάνοντας χιλιάδες πάσες. Μερικές φορές πρέπει να κερδίζεις παίζοντας βρώμικα. Και αυτό κάναμε απόψε».

Θέση στο θέμα, πήρε και ο αρχηγός των «τριών λιονταριών», Χάρι Κέιν: «Όταν μας βλέπει στην προπόνηση, ξέρει τι μπορούμε να κάνουμε, ειδικά με τους παίκτες που έχουμε, τον τρόπο που επιτιθέμεθα, τις μονομαχίες μας και τις ντρίμπλες μας. Θέλει απλώς να δει αυτήν την εκδοχή μας σε έναν αγώνα. Ξέρει, όπως όλοι οι άλλοι, ότι δεν είναι τόσο εύκολο, επειδή παίζουμε εναντίον σκληρών αντιπάλων και καλών ομάδων. Προσπαθεί να βγάλει τον καλύτερό μας εαυτό και γνωρίζουμε ότι μπορούμε ακόμα να φτάσουμε σε υψηλότερο επίπεδο. Δεν έχουμε παίξει ακόμα σύμφωνα με τις δυνατότητες μας, εκτός από μερικές σύντομες εκρήξεις, όπως εναντίον της Νορβηγίας. Αλλά δεν είχαμε τον απόλυτο έλεγχο που θέλαμε και που ξέρουμε ότι μπορούμε να έχουμε. Θα παίξουμε εναντίον μιας από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο στα ημιτελικά και ξέρουμε ότι μπορούμε να βελτιωθούμε».

AΠΕ - ΜΠΕ