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Μια ανάσα από το EURO 2027 η Εθνική Beach Handball

ΓΗΠΕΔΟ

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Μια ανάσα από το EURO 2027 η Εθνική Beach Handball

Πρώτη στην Ευρώπη η Μ. Παπά

Μία ανάσα από την πρόκριση στην τελική φάση του EHF EURO BEACH HANDBALL 2027 – για πρώτη φορά στην ιστορία της - έφτασε η Εθνική Ανδρών της Κύπρου.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μπήκε με το σπαθί του στο Top του EHF EUROPEAN CHAMPIONSHIP που διεξήχθη 9-12 Ιουλίου στο Ζάγκρεμπ, της Κροατίας και άγγιξε το εισιτήριο για το μεγάλο ραντεβού.

Η ομάδα μας ηττήθηκε στον προημιτελικό αργά το Σάββατο (11/7) από τη Νορβηγία (2-0) και την Κυριακή (12/7) έπαιξε για τις θέσεις 5-8, έχοντας δύο ευκαιρίες για να μπει στις πρώτες 7 που προκρίνονταν.

Μετά από επική μάχη έχασε στο shoot-out από την Ουκρανία και έπαιξε αγώνα ζωής ή θανάτου με την Τουρκία, από την οποία ηττήθηκε 2-0 (19-16, 16-13).

Ωστόσο, το κυπριακό beach handball επέστρεψε! Υψώσαμε ανάστημα μπροστά σε μεγάλες δυνάμεις. Κτυπήσαμε δυνατά την πόρτα του κλαμπ των κορυφαίων.

Πλέον εκφράζεται αισιοδοξία ότι την επόμενη φορά θα είμαστε μέσα!

Πρώτη στην Ευρώπη η Παπά!

Με 170 γκολ σε 9 αγώνες η Μάγδα Παπά αναδείχθηκε Πρώτη Σκόρερ του EHF EUROPEAN CHAMPIONSHIP 2026 και παρέλαβε το βραβείο στο τέλος της διοργάνωσης. Η Παπά προκάλεσε το θαυμασμό όλων των αποστολών με την εμφάνιση της, αφού είχε με διαφορά τα πιο πολλά γκολ - η δεύτερη Τουρκάλα Ince,  έβαλε 122.

12η η Εθνική Γυναικών

H Εθνική Γυναικών αγωνίστηκε για τις θέσεις 9-12 όπου πέτυχε σπουδαίες νίκες, κερδίζοντας τρεις από τους τελευταίους τέσσερις αγώνες το Σάββατο (11/7), μεταξύ των οποίων και η εκπληκτική νίκη επί της Τουρκίας με 2-0 σετ (26-20, 25-24). Την Κυριακή (12/7) έπαιξα με την Τουρκία για την 11η θέση σε αγώνα που η Εθνική ηττήθηκε (2-1) αυτή τη φορά και κατέλαβε τη 12η θέση, που σαφώς αδικεί όλη την προσπάθεια των κοριτσιών.

Κατηγορίες

ΑΛΛΑ ΣΠΟΡΧαντμπολ

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