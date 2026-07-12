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Τεστ υψηλών απαιτήσεων για την Πάφος FC στη σκιά της κακοδαιμονίας

ΓΗΠΕΔΟ

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Τεστ υψηλών απαιτήσεων για την Πάφος FC στη σκιά της κακοδαιμονίας

Ο Ρικάρντο Σα Πίντο έχει μία καλή ευκαιρία για ασφαλή συμπεράσματα.

Η Πάφος FC εντείνει την προετοιμασία της ενόψει των ευρωπαϊκών αγώνων που είναι προγραμματισμένοι για 23 (εκτός) και 30 (εντός) Ιουλίου με πιθανότερο αντίπαλο τη Χάιντουκ που νίκησε 3-1 τη Ζίλινα στο πρώτο ματς.

Η αποστολή εδώ και κάποιες μέρες βρίσκεται στην Αυστρία και σήμερα (18:00) θα δώσει φιλικό παιχνίδι υψηλών απαιτήσεων απέναντι στην Πολωνική Γιαγκελόνια, το οποίο θα είναι και τηλεοπτικό. Είναι σαφώς ένας αντίπαλος μεγαλύτερης δυναμικότητας και μπορούν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα από τον Ρικάρντο Σα Πίντο.

Πριν επιστρέψουν στην Κύπρο οι κυπελλούχοι, θα μεταβούν στη Σλοβακία για φιλικό απέναντι στη Σλόβαν Μπρατισλάβας στις 16 Ιουλίου.

Στο μεταξύ, η κακοδαιμονία στον άσο, δεν λέει να εγκαταλείψει την Πάφο που κινείται ξανά για τερματοφύλακα. Μετά τον τραυματισμό του Χαράλαμπου Κυριακίδη, φαίνεται σοβαρό και το πρόβλημα με τον Τζέι Γκόρτερ. Θυμίζουμε πως πριν λίγες μέρες είχε αποκτηθεί ο Μιχάλης Παπαστυλιανού που αγωνιζόταν στην Ομόνοια 29ης Μαΐου.

Ουσιαστικά η ομάδα προγραμματισμού κινείται πλέον για πρωτοκλασάτο τερματοφύλακα.

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

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