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Ενίσχυση στο τεχνικό τιμ για την ΑΕΛ

ΓΗΠΕΔΟ

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Ενίσχυση στο τεχνικό τιμ για την ΑΕΛ

Η διάρκεια της συμφωνίας των δύο πλευρών

Ενίσχυση στο τεχνικό επιτελείο της ανακοίνωσε η ΑΕΛ.

Η ομάδα της Λεμεσού προχώρησε στη πρόσληψη του προπονητή τερματοφυλάκων Paulo Jorge Fernandes Grilo.

Αναλυτικά: «Η εταιρεία AEL FC LTD ανακοινώνει την συμφωνία με τον Πορτογάλο προπονητή τερματοφυλάκων Paulo Jorge Fernandes Grilo, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα μας μέχρι το 2027. Καλωσορίζουμε τον Paulo Jorge Fernandes Grilo στην μεγάλη οικογένεια της Αθλητικής Ένωσης Λεμεσού και του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στα καθήκοντα του».

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