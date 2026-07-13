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Η Αργεντινή έγραψε ιστορία με οκτώ πέναλτι στα δύο τελευταία Μουντιάλ

ΓΗΠΕΔΟ

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Η Αργεντινή έγραψε ιστορία με οκτώ πέναλτι στα δύο τελευταία Μουντιάλ

Μετά τη δραματική πρόκριση επί της Αιγύπτου

Η Αργεντινή κατάφερε να εξασφαλίσει την παρουσία της στα ημιτελικά του Μουντιάλ 2026, ολοκληρώνοντας μία από τις πιο εντυπωσιακές ανατροπές στην ιστορία της διοργάνωσης.

Μετά και τις τελευταίες εξελίξεις, η Αργεντινή έχει κερδίσει συνολικά οκτώ πέναλτι στους τελευταίους 12 αγώνες της σε Παγκόσμια Κύπελλα. Καμία άλλη εθνική ομάδα δεν είχε φτάσει σε αντίστοιχο αριθμό μέσα σε ένα τέτοιο αγωνιστικό διάστημα.

Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στην Ισπανία και την Ολλανδία, οι οποίες είχαν κερδίσει από επτά πέναλτι. Για την Αργεντινή, η συχνότητα αντιστοιχεί περίπου σε ένα πέναλτι ανά 135 λεπτά αγωνιστικής δράσης στη διοργάνωση.

Η αρχή έγινε στο Μουντιάλ του Κατάρ, όταν η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι εκτέλεσε πέντε πέναλτι, αριθμός-ρεκόρ για μία εθνική ομάδα σε μία μόνο διοργάνωση. Στο Μουντιάλ του 2026 έχει ήδη προσθέσει ακόμη τρία.

Παρά τον μεγάλο αριθμό των πέναλτι που έχει κερδίσει η Αργεντινή, ο Λιονέλ Μέσι δεν έχει καταφέρει να αξιοποιήσει όλες τις ευκαιρίες. Ο αρχηγός της «αλμπισελέστε» έχει αστοχήσει δύο φορές στη φετινή διοργάνωση, απέναντι στην Αυστρία και την Αίγυπτο.

Οι δύο χαμένες εκτελέσεις αποτελούν επίσης ρεκόρ για έναν ποδοσφαιριστή σε μία έκδοση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, χωρίς να υπολογίζεται η διαδικασία των πέναλτι μετά την παράταση.

Η εφαρμογή του VAR από το Μουντιάλ του 2018 έχει αυξήσει τις περιπτώσεις στις οποίες οι διαιτητές εξετάζουν παραβάσεις μέσα στις μεγάλες περιοχές. Η Αργεντινή αποτελεί πλέον το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της τάσης, με το ιστορικό ρεκόρ της να ανοίγει νέα συζήτηση για τις αποφάσεις και τα κριτήρια των διαιτητών στις κορυφαίες διοργανώσεις.

 

Κατηγορίες

World Cup 2026

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