Πάφος: Φιλική ήττα από την Γιαγκελόνια

Η Πάφος ηττήθηκε με 1-0 από την Γιαγκελόνια στο τελευταίο φιλικό επί αυστριακού εδάφους.

Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης πέτυχε ο Ντραχάλ στο σουτ εντός περιοχής στο 39ο λεπτό του αγώνα. Οι Πολωνοί μάλιστα ήταν κοντά στο να πετύχουν και περισσότερα γκολ αφού ήταν άτυχοι σε δύο περιπτώσεις με ισάριθμα δοκάρια.

Η Πάφος έχασε την μεγαλύτερη της ευκαιρία νωρίς στο παιχνίδι με τον Κορέια όμως η κεφαλιά του επιθετικού της ομάδας στο 12΄εξουδετερώθηκε από τον αντίπαλο τερματοφύλακα.

Η Πάφος αποχαιρετά την Αυστρία έχοντας μία νίκη, μία ισοπαλία και μία ήττα στα φιλικά. Επόμενος σταθμός για τους κυπελλούχους η Σλοβακία όπου θα παραμείνουν μέχρι τις 17/7. Στις 16/7 θα αντιμετωπίσουν σε φιλικό παιχνίδι την Σλόβαν.

Η αρχική εντεκάδα του Σα Πίντο:

Παπαστυλιανού, Γκολντάρ, Λουίζ, Ιωάννου, Μπρούνο, Μπρίτο, Γκούγκα, Μπιέλ, Ζάζα, Κορέια, Λελέ.