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Γνωστό για δώδεκα, «άγνωστο» για δύο

ΓΗΠΕΔΟ

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Γνωστό για δώδεκα, «άγνωστο» για δύο

Οι ομάδες μπήκαν στον αγωνιστικό χώρο και «καταπίνουν» τα πρώτα χιλιόμετρα για τη νέα σεζόν, με τους ευρωπαίους να το κάνουν ήδη αυτό εδώ και ένα μήνα.

Το προπονητικό παζλ έχει... φτιαχτεί και ένα ενδιαφέρον στατιστικό που προκύπτει είναι πως μόλις δύο προπονητές είναι «άγνωστοι». 

Ο Νέστορ Ελ Μαέστρο που θα κοουτσάρει την Ανόρθωση και ο Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι που επιλέχθηκε για τον πάγκο της Ε.Ν. Ύψωνα. Για αυτούς τους δύο λοιπόν είναι «άγνωστο» το πρωτάθλημα.

Από εκεί και πέρα, κάποιοι είχαν πολλά χρόνια να δουλέψουν στο πρωτάθλημά μας, όπως είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος και κάποιοι άλλοι, απλά... άλλαξαν πάγκο.

Χένινγκ Μπεργκ => Ομόνοια   

Νίκος Παπαδόπουλος=> ΑΠΟΕΛ

Γιώργος Κωστής => Ολυμπιακός

Ρικάρντο Σα Πίντο => Πάφος FC

Φάντζιο Μπούις => Ομόνοια 29Μ

Γιάννης Οκκάς => Ομόνοια Αραδίππου

Μάουρο Καμορανέζι => ΑΕΚ

Ούγκο Μαρτίνς => ΑΕΛ

Αλέξης Γαρπόζης => Καρμιώτισσα

Ερνάν Λοσάδα => Απόλλων

Άνχελ Λόπεθ => Νέα Σαλαμίνα

Νέστορ Ελ Μαέστρο => Ανόρθωση

Αρτσιόμ Ράτζκοφ => Άρης

Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι => Ε.Ν. Ύψωνα

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