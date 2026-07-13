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Ο Άλβαρες μετά την γκολάρα που πέτυχε, έβαλε για ύπνο το παιδί του

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Άλβαρες μετά την γκολάρα που πέτυχε, έβαλε για ύπνο το παιδί του

Τρομερή στιγμή

Σπάνιες εικόνες χάρισε ο Χουλιάν Άλβαρες στον προημιτελικό της Αργεντινής με την Ελβετία.

Ο στράικερ της Ατλέτικο Μαδρίτης πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης, ανοίγοντας τον δρόμο της πρόκρισης για την «αλμπισελέστε» στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η ακόμη πιο όμορφη στιγμή, όμως, ήρθε μετά το φινάλε του αγώνα. Ο Άλβαρες ανέβηκε στην κερκίδα και κάθισε παρέα με την οικογένεια και τους συγγενείς του που βρίσκονταν εκεί για να στηρίξουν τον ίδιο και τη χώρα τους.

Μάλιστα, ο 26χρονος πήρε αγκαλιά τον μικρό του γιο για να τον κοιμίσει πάνω του, πράγμα που εν τέλει έγινε. Μια τρυφερή στιγμή και ίσως η καλύτερη επιβράβευση για τον Άλβαρες μετά το φινάλε του προημιτελικού του Μουντιάλ…

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