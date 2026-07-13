Ο Άλβαρες μετά την γκολάρα που πέτυχε, έβαλε για ύπνο το παιδί του
ΓΗΠΕΔΟ
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Τρομερή στιγμή
Σπάνιες εικόνες χάρισε ο Χουλιάν Άλβαρες στον προημιτελικό της Αργεντινής με την Ελβετία.
Ο στράικερ της Ατλέτικο Μαδρίτης πέτυχε ένα πανέμορφο γκολ στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης, ανοίγοντας τον δρόμο της πρόκρισης για την «αλμπισελέστε» στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
Η ακόμη πιο όμορφη στιγμή, όμως, ήρθε μετά το φινάλε του αγώνα. Ο Άλβαρες ανέβηκε στην κερκίδα και κάθισε παρέα με την οικογένεια και τους συγγενείς του που βρίσκονταν εκεί για να στηρίξουν τον ίδιο και τη χώρα τους.
Μάλιστα, ο 26χρονος πήρε αγκαλιά τον μικρό του γιο για να τον κοιμίσει πάνω του, πράγμα που εν τέλει έγινε. Μια τρυφερή στιγμή και ίσως η καλύτερη επιβράβευση για τον Άλβαρες μετά το φινάλε του προημιτελικού του Μουντιάλ…
Julián hizo uno de los goles de su carrera para meter a Argentina en la Semifinal del Mundo.— Sudanalytics (@sudanalytics_) July 12, 2026
Al terminar el partido fue a la tribuna a saludar a su familia, se sentó en la platea como uno más y se puso a hacer dormir a su hijo.
Hermosa imagen. ❤️🇦🇷 pic.twitter.com/kQHcWBsHu7