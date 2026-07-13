Η ευκαιρία του Τόμας Τούχελ να «γράψει Ιστορία» στα χρονικά του παγκοσμίου κυπέλλου

Το Μουντιάλ 2026 βρίσκεται πλέον στην «τελική ευθεία», με τις Γαλλία, Ισπανία, Αγγλία και Αργεντινή, να διεκδικούν το κορυφαίο ποδοσφαιρικό τρόπαιο της υφηλίου. Τρεις εθνικές ομάδες από την Ευρώπη και μία από την Νότια Αμερική, συνεχίζουν την πορεία τους προς την κορυφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και η αγωνία των απανταχού ποδοσφαιρόφιλων φθάνει στο κατακόρυφο.

Από τους τέσσερις ομοσπονδιακούς προπονητές, ένας θα βρεθεί στον... ουρανό από τους παίκτες του στην καθιερωμένη στιγμή μετά την κατάκτηση του τροπαίου, στον τελικό της 19ης Ιουλίου. Δύο εξ΄αυτών, ο Αργεντινός, Λιονέλ Σκαλόνι το 2022 και ο Γάλλος, Ντιντιέ Ντεσάμπ το 2018, έχουν ήδη γευθεί το... νέκταρ, ενώ ο Ισπανός, Λουίς Ντε Λα Φουέντε και ο Γερμανός, Τόμας Τούχελ περιμένουν με αγωνία το «βάπτισμα».

Ωστόσο, ο προπονητής της εθνικής Αγγλίας, έχει την ευκαιρία να γράψει το ονοματεπώνυμο του με «χρυσά γράμματα» στα χρονικά του Παγκοσμίου κυπέλλου, καθώς σε περίπτωση κατάκτησης του τροπαίου από τα «τρία λιοντάρια», θα γίνει ο πρώτος τεχνικός στην 96ετή Ιστορία του θεσμού, που θα πανηγυρίσει μη όντας πολίτης της χώρας που στέφεται παγκόσμια πρωταθλήτρια.

Από το 1930 και τον θρίαμβο της Ουρουγουάης, υπό τις οδηγίες του Αλμπέρτο Σουπίτσι μέχρι και το Μουντιάλ (σ.σ. ο όρος θεσμοθετήθηκε από το 1978 στην διοργάνωση της Αργεντινής) του 2022 στο Κατάρ με την επικράτηση της Αργεντινής, όλοι οι προπονητές των νικητριών εθνικών ομάδων, ήταν πολίτες της θριαμβεύτριας χώρας.

Αναλυτικά οι προπονητές, οι οποίοι έχουν κατακτήσει το κορυφαίο ποδοσφαιρικό τρόπαιο ανά διοργάνωση, είναι οι εξής:

· 1930: Αλμπέρτο Σουπίτσι (Ουρουγουάη)

· 1934: Βιτόριο Πότσο (Ιταλία)

· 1938: Βιτόριο Πότσο (Ιταλία)

· 1950: Χουάν Λόπεθ Φοντάνα (Ουρουγουάη)

· 1954: Σεπ Χέρμπεργκερ (Δυτική Γερμανία)

· 1958: Βισέντε Φέολα (Βραζιλία)

· 1962: Αϊμορέ Μορέιρα (Βραζιλία)

· 1966: Αλφ Ράμσεϊ (Αγγλία)

· 1970: Μάριο Ζαγκάλο (Βραζιλία)

· 1974: Χέλμουτ Σεν (Δυτική Γερμανία)

· 1978: Σέσαρ Λουίς Μενότι (Αργεντινή)

· 1982: Έντσο Μπεαρζότ (Ιταλία)

· 1986: Κάρλος Μπιλάρδο (Αργεντινή)

· 1990: Φραντς Μπεκενμπάουερ (Δυτική Γερμανία)

· 1994: Κάρλος Αλμπέρτο Περέιρα (Βραζιλία)

· 1998: Εμέ Ζακέ (Γαλλία)

· 2002: Λουίζ Φελίπε Σκολάρι (Βραζιλία)

· 2006: Μαρτσέλο Λίπι (Ιταλία)

· 2010: Βιθέντε Ντελ Μπόσκε (Ισπανία)

· 2014: Γιοάχιμ Λεβ (Γερμανία)

· 2018: Ντιντιέ Ντεσάν (Γαλλία)

· 2022: Λιονέλ Σκαλόνι (Αργεντινή)