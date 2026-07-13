Έκλεισε μία «τρύπα», άνοιξε όμως άλλη...

Την ώρα που ο Σάμι Μαέ γινόταν το 6ο νέο μέλος στο οπλοστάσιο της Πάφος FC, η ομάδα προγραμματισμού των κυπελλούχων καλείτο να διαχειριστεί ένα άλλο... πρόβλημα.

Ο τραυματισμός του Τζέι Γκόρτερ φαίνεται πως είναι πιο σοβαρός και μπαίνει και αυτός στα πιτς, καθώς πριν λίγες μέρες μπήκε και ο Χαράλαμπος Κυριακίδης. Και επειδή η επιστροφή του δεν θα ήταν σύντομα, αποκτήθηκε ο Μιχάλης Παπαστυλιανού. Τώρα όμως η Πάφος είναι αναγκασμένη να κινηθεί για πρωτοκλασάτο πορτιέρο, λίγες μέρες πριν τις ευρωπαϊκές προκλήσεις για τον 2ο γύρο του Europa League.

Επιστρέφοντας στον Μαέ, ο Βελγομαροκινός κεντρικός αμυντικός αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από την Ντιναμό Ζάγκρεμπ για έναν χρόνο. Σίγουρα είναι μία προσθήκη που ενισχύει την αμυντική γραμμή, με τον 29χρονο ποδοσφαιριστή να έχει τις πιο καλές του χρονιές στη Φερεντσβάρος (103 συμμετοχές).

Θήτευσε επίσης σε Σεντ Τρουιντέν (42 συμμετοχές), Μάαστριχ (30 συμμετοχές), Ντιναμό Ζάγκρεμπ (21 συμμετοχές), Kαραμπάχ (15 συμμετοχές) και Στάνταρ Λιέγης (οκτώ συμμετοχές).