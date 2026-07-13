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Ο Λαπόρτα ανακοίνωσε τον Αντεγέμι

ΓΗΠΕΔΟ

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Ο Λαπόρτα ανακοίνωσε τον Αντεγέμι

Έχει αποφασίσει να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του

Ο Καρίμ Αντεγέμι έχει αποφασίσει να κάνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του και θα φύγει από τη Ντόρτμουντ για να κάνει το μεγάλο άλμα που ονειρευόταν και να συνεχίσει την καριέρα του στην Μπαρτσελόνα, ο πρόεδρος της οποίας, Ζοάν Λαπόρτα, ανακοίνωσε την απόκτηση του: «Είμαστε χαρούμενοι για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Αντεγέμι, ενός ταλαντούχου επιθετικού.»

Ο 24χρονος Γερμανός διεθνής ακραίος επιθετικός ήταν σ' επαφές με τη διοίκηση της Μπορούσια για να επεκτείνει το συμβόλαιο του για τρία ακόμη χρόνια, έως το καλοκαίρι του 2030. Σύμφωνα όμως με γερμανικά ΜΜΕ είχε πρόβλημα στις σχέσεις του με τον προπονητή της ομάδας, Νίκο Κόβατς, και αποφάσισε να φύγει για την πρωταθλήτρια Ισπανίας, με το κόστος της μεταγραφής να μη ξεπερνά τα 30 εκατ. ευρώ. 

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ΔΙΕΘΝΗ

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