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ΒΙΝΤΕΟ: Παφίτης με... φιρμάνι ο Σάμι Μαέ

ΓΗΠΕΔΟ

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ΒΙΝΤΕΟ: Παφίτης με... φιρμάνι ο Σάμι Μαέ

Ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας για την Πάφος FC.

Eδώ και κάποιες μέρες η Πάφος FC φλέρταρε με τον Σάμι Μαέ και το πρωϊ της Κυριακής (12/07) εξέδωσε επίσημο φιρμάνι για τον Βελγομαροκινό.

Ο 29χρονος κεντρικός αμυντικός έρχεται με τη μορφή δανεισμού από την Ντιναμό Ζάγκρεμπ και αποτελεί την 6η φετινή προσθήκη για το συγκρότημα του Ρικάντο Σα Πίντο. Είχε κάνει την αρχή ο Χαράλαμπος Κυριακίδης και ακολούθησαν οι Μουράντ Μαμάντοφ, Ροντρίγκες Γκούγκα, Μπιέλ και ο Μιχάλης Παπαστυλιανού.

Αναλυτικά η ανακοίνωση: 

«Η ΠΑΦΟΣ FC ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον αμυντικό Samy Mmaee, ο οποίος εντάσσεται στην ομάδα μας με τη μορφή δανεισμού από την GNK Dinamo Zagreb για την αγωνιστική περίοδο 2026/27, με δικαίωμα αγοράς.Ο Samy διαθέτει ένα πλούσιο ποδοσφαιρικό βιογραφικό και σημαντικές παραστάσεις από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και διοργανώσεις της UEFA.

Ο γεννημένος στο Βέλγιο διεθνής με την Εθνική Μαρόκου έχει αγωνιστεί, μεταξύ άλλων, στις KAA Gent, Standard Liège, MVV Maastricht, Sint-Truiden, Ferencváros, GNK Dinamo Zagreb και Qarabag, ενώ έχει καταγράψει συμμετοχές στο UEFA Champions League, στο UEFA Europa League και στο UEFA Conference League.Με την εμπειρία και την ποιότητά του, ο Samy έρχεται να ενισχύσει ουσιαστικά το ρόστερ της ομάδας μας ενόψει των αυξημένων απαιτήσεων της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η ΠΑΦΟΣ FC εκφράζει τις ευχαριστίες της προς την GNK Dinamo Zagreb για την άψογη συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια της συμφωνίας .Όλη η οικογένεια της ΠΑΦΟΣ FC καλωσορίζει τον Samy και του εύχεται κάθε επιτυχία»!

 

Κατηγορίες

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΑΦΟΣ FC

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