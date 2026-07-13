Έτοιμη να υπογράψει τον Τίλεμανς είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Η ανοικοδόμηση της μεσαίας γραμμής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποτελεί πρωταρχικό στόχο των «κόκκινων διαβόλων» σε αυτό το καλοκαιρινό μεταγραφικό παζάρι.

Ο Αντρέι Σάντος της Τσέλσι είναι πολύ κοντά στο να υπογράψει με την ομάδα του Μίκαελ Κάρικ, ενώ η μεταγραφή του Έντερσον της Αταλάντα, αν και έδειχνε κλεισμένη, χάλασε επειδή ο Βραζιλιάνος κόπηκε στις ιατρικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρίσκεται μία ανάσα από τον Γιούρι Τίλεμανς της Άστον Βίλα.

Η Γιουνάιτεντ έχει ξεχωρίσει τον Βέλγο χαφ και ο Κάρικ δείχνει να τον εμπιστεύεται πλήρως και αναμένεται να γίνει η πρώτη κίνηση που θα πραγματοποιήσουν οι «κόκκινοι διάβολοι» στον αγώνα που δίνουν για να ανανεώσουν πλήρως τη μεσαία τους γραμμή, με ένα ποσό γύρω στα 40 με 45 εκατομμύρια ευρώ.

Ο 29χρονος χαφ την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε συνολικά 35 φορές με την ομάδα του Ουνάι Έμερι πετυχαίνοντας δύο γκολ, ενώ μοίρασε και επτά ασίστ.