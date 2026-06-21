Οι προσθήκες που αργούν στην Πάφος FC και το βάρος στους... παλιούς

Η Πάφος FC μπαίνει σε περίοδο προετοιμασίας και είναι γεγονός πως οι προσθήκες στο ρόστερ της νέας περιόδου, άργησαν κάπως. Ο τερματοφύλακας Χαράλαμπος Κυριακίδης και ο ακραίος επιθετικός Μαμαντόφ είναι οι δύο που ανακοινώθηκαν αλλά υπάρχουν σημαντικά κενά και το βάρος πέφτει σε άμυνα και επίθεση. Εκεί παρουσιάζονται οι περισσότερες ανάγκες, με τον Ρικάρντο Σα Πίντο να περιμένει με αγωνία τις εξελίξεις. Οι πληροφορίες πάντως λένε πως το επόμενο 48ωρο θα υπαρχουν μαζεμένα φιρμάνια.

Υπάρχει αναμονή για τον Λουκάσεν, ο οποίος δεν έχει συμβόλαιο και στην Πάφο είναι προετοιμασμένη για όλα τα ενδεχόμενα. Σίγουρα σε περίπτωση που δεν συνεχίσει θα είναι μεγάλη απώλεια αλλά ουδείς αναντικατάστατος.

Είναι αντιληπτό πως στα πρώτα ευρωπαϊκά, το βάρος θα πέσει στους... παλιούς. Άλλωστε, ο βασικός κορμός υπάρχει αλλά σίγουρα απαιτούνται κάποιες πινελιές που θα κάνουν τη διαφορά.