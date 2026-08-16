Ένας Κύπριος υψηλών επιπέδων

Κακά τα ψέματα ο Κύπριος ποδοσφαιριστής πρέπει να φτύσει αίμα και να αποδείξει ξανά και ξανά την αξία του για να κερδίσει σεβαστό χρόνο συμμετοχής στις κυπριακές ομάδες, αλλά και την ευκαιρία να διαπρέψει στο εξωτερικό.

Ένας από αυτούς που τα καταφέρνει πρίμα είναι ο Νικόλας Ιωάννου, ο οποίος τα έχει καταφέρει πολύ καλά.

Μετά την πολυετή θητεία του στον ΑΠΟΕΛ , όπου πανηγύρισε τρόπαια και έζησε μεγάλες ευρωπαϊκές στιγμές, ακολούθησε μια νέα πορεία στο εξωτερικό με πέρασμα από Νότιγχαμ Φόρεστ, Άρη Θεσσαλονίκης, Κόμο και Σαμπντόρια.

Τον Ιανουάριο επέστρεψε στην Κύπρο και στην πόλη όπου αναδείχθηκε, για να φορέσει τη φανέλα της Πάφος FC. Εμφανίσεις όπως αυτές που πραγματοποίησε στο πρόσφατο παιχνίδι με τη Σάλτσμπουργκ, φανερώνουν τον λόγο που ο Νικόλας Ιωάννου συγκαταλέγεται στα δυνατά ονόματα της νεότερης γενιάς, ανάμεσα στους Κύπριους παίκτες.