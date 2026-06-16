Αυτά είναι τα ζευγάρια από τα οποία θα προκύψει η αντίπαλος της Πάφου στο Europa League
ΓΗΠΕΔΟ
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Οι κυπελλούχοι αρχίζουν από τον 2ο προκριματικό
Μετά την Ομόνοια, σειρά πήρε η Πάφος.
Οι κυπελλούχοι αφού κέρδισαν ένα γύρο στα προκριματικά του Europa League, αρχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι από τον δεύτερο της δεύτερης ευρωπαϊκής διοργάνωσης, όπου αύριο (17/06) στις 14:00 θα μπουν στην κληρωτίδα.
Σήμερα λοιπόν έγινε η κλήρωση για τον 1ο προκριματικό από τον οποίο θα μάθουν τον πρώτο τους αντίπαλο για τη σεζόν 2026-27.
Η κλήρωση για τον 1ο προκριματικό
1. Ντιναμό Κιέβου (Ουκρανία) – Ουνιβερσιτατέα Κλουζ (Ρουμανία)
2. Καραμπάχ (Αζερμπαϊτζάν) – Βέστρι (Ισλανδία)
3. Χάιντουκ Σπλιτ (Κροατία) – Ζίλινα (Σλοβακία)
4. ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Βουλγαρία) – Ντέρι Σίτι (Ιρλανδία)
5. Σέριφ Τιράσπολ (Μολδαβία) – Αλουμίνι (Σλοβενία)
6. Βοϊβοντίνα (Σερβία) – Φερεντσβάρος (Ουγγαρία)