«We Keep Rising»: Τα εισιτήρια διαρκείας της Πάφου

Όλες τις λεπτομέρειες αναφορικά με τη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας ενόψει της νέας σεζόν ανακοίνωσε η Πάφος.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Πάφου:

Εισιτήρια Διαρκείας Πάφος FC 2026/27: “We Keep Rising”

Η περσινή χρονιά αποτέλεσε ακόμη ένα σημαντικό ορόσημο στην πορεία της ΠΑΦΟΣ FC.

Πλέον, ανοίγουμε το επόμενο κεφάλαιο με την ίδια φιλοδοξία, το ίδιο πάθος και ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα.

Γιατί η πορεία μας δεν σταματά ποτέ και μαζί, συνεχίζουμε να ανεβαίνουμε!

Το πρωί της Τετάρτης (08/07, 10:00) ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τη σεζόν 2026/27.

Με την απόκτηση του εισιτηρίου διαρκείας σου, δεν εξασφαλίζεις απλώς τη θέση σου στο Στάδιο Στέλιος Κυριακίδης, οι κάτοχοι διαρκείας απολαμβάνουν αποκλειστικά προνόμια και προτεραιότητα πρόσβασης στο επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας της Πάφος FC.

Η διαδικασία πώλησης θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις:

Φάση Α – Προτεραιότητα ανανέωσης / Νέοι Κάτοχοι (08/07 – 15/07):

Κατά την περίοδο αυτή (8 Ιουλίου έως 15 Ιουλίου), ισχύουν τα εξής:

Οι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας 2025/26 έχουν προτεραιότητα ανανέωσης της θέσης τους σε τιμή ανανέωσης.

Έχουν επίσης τη δυνατότητα αναβάθμισης ή αλλαγής θέσης (σε θέση που δεν έχει κρατηθεί για ανανέωση).

Οι μη κάτοχοι διαρκείας μπορούν να αγοράσουν εισιτήριο για οποιαδήποτε θέση δεν έχει κρατηθεί για ανανέωση.

Η περίοδος ανανέωσης ολοκληρώνεται στις 16/07, ώρα 09:00 το πρωί.

Φάση Β – Ελεύθερη πώληση (16/07, 10:00):

Από τις 16 Ιουλίου ξεκινά η ελεύθερη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας προς όλους τους φιλάθλους.

Σημειώνεται ότι οι κάτοχοι της περιόδου 2025/26 θα εξακολουθούν να δικαιούνται την τιμή ανανέωσης, χωρίς εγγύηση για τη διατήρηση της προηγούμενης θέσης τους.

Τονίζεται ότι πλέον θα τηρείται ταξιθεσία στο Στάδιο Στέλιος Κυριακίδης και ως εκ τούτου ο κάθε φίλαθλος θα πρέπει να καταλαμβάνει την θέση που αναγράφεται στο εισιτήριο διαρκείας ή στο εισιτήριο αγώνα.

Τρόποι αγοράς Εισιτηρίων Διαρκείας:

– Στο PAFOS FC BLUE STORE (Kings Avenue Mall)

Διεύθυνση: Λεωφόρος Τάφοι των Βασιλέων 2-8046, Πάφος 8046

Ωράριο: Δευτέρα – Σάββατο: 10:00–20:00 | Κυριακή: 11:00–19:00

Απαραίτητα έγγραφα για την αγορά Εισιτηρίου Διαρκείας:

– Πολιτική ταυτότητα

– Κάρτα Φιλάθλου (ανανεωμένη από τον Ψηφιακό Πολίτη: https://www.digital-citizen.gov.cy/)

– Πιστοποιητικό Γεννήσεως ή Πολιτική Ταυτότητα (για παιδία κάτω των 14 χρονών)

– Εισιτήριο Διαρκείας 2025/26 (για περσινούς κατόχους)

Τρόποι πληρωμής: Μετρητά ή VISA. Επιταγές δεν γίνονται αποδεκτές.

– Online: https://tickets.pafosfc.com.cy

Οδηγίες για την έκδοση ή ανανέωση εισιτηρίου διαρκείας online:

https://tickets.pafosfc.com.cy/en/purchasing–guide

Σημείωση: Υπάρχει επιπλέον χρέωση €5 ανά εισιτήριο διαρκείας για online αγορές.

ΤΙΜΕΣ ΜΕΜΟΝ Ω ΜΕΝ Ω Ν ΕΙΣΙΤΗΡΙ Ω Ν

Οι τιμές για τα εντός έδρας παιχνίδια της σεζόν 2026/27 έχουν οριστεί ως εξής:

ΚΑΝΟΝΙΚΟ: €20

ΜΑΘΗΤΙΚΟ: €10

ΠΑΙΔΙΚΟ: €5

Σημείωση: Δεν θα διατίθενται μεμονωμένα εισιτήρια για της κατηγορίες GOLD και CENTRAL.

Για να εξασφαλίσετε θέση σε αυτές τις κατηγορίες, είναι απαραίτητη η αγορά εισιτηρίου διαρκείας.



ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΚΑΤΟΧ Ω Ν ΕΙΣΙΤΗΡΙ Ω Ν Δ ΙΑΡΚΕΙΑΣ

– Όλοι οι εντός έδρας αγώνες Πρωταθλήματος (Φάση Α)

– Όλοι οι εντός έδρας αγώνες Πρωταθλήματος (Φάση Play-offs)

– Όλοι οι εντός έδρας αγώνες Κυπέλλου (εκτός από τον τελικό)

– Δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου σε περίπτωση πρόκρισης στον τελικό

– Προτεραιότητα στην αγορά εισιτηρίων για εκτός έδρας αγώνες

– Προτεραιότητα στην αγορά εισιτηρίων για ευρωπαϊκούς εντός έδρας αγώνες

– Έκπτωση 10% στο Blue Store

– Ειδικές εκπτώσεις από επιλεγμένους χορηγούς

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Οι κάρτες των Εισιτηρίων Διαρκείας δεν είναι διαθέσιμες προς το παρόν.

Οι φίλαθλοι που επιθυμούν να παραλάβουν το Εισιτήριο Διαρκείας τους σε μορφή κάρτας θα μπορούν να το κάνουν αποκλειστικά από το Blue Store, μόλις οι κάρτες είναι διαθέσιμες.

Η ΠΑΦΟΣ FC θα προχωρήσει σε ξεχωριστή επίσημη ανακοίνωση, μέσω της οποίας θα ενημερώσει το κοινό για τις ημερομηνίες έναρξης της παραλαβής και όλες τις σχετικές λεπτομέρειες.

Οι κάτοχοι Εισιτηρίων Διαρκείας 2025/26 του Τμήματος 304 ενημερώνονται ότι το σύστημα αναγνωρίζει αυτόματα το δικαίωμα ανανέωσης της περσινής τους θέσης.

Ως εκ τούτου, έχουν τις ακόλουθες επιλογές:

Να ανανεώσουν το Εισιτήριο Διαρκείας τους στην υφιστάμενη θέση τους.

Να επιλέξουν νέα θέση σε οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο τμήμα του σταδίου, εφόσον το επιθυμούν.

Η συγκεκριμένη δυνατότητα παρέχεται λόγω της διατήρησης της Gate 5 στο Τμήμα 304 και για την αγωνιστική περίοδο 2026/27. Αναγνωρίζοντας ότι η διάταξη αυτή ενδέχεται να μην εξυπηρετεί τις προτιμήσεις όλων των φιλάθλων, η ΠΑΦΟΣ FC προσφέρει στους περσινούς κατόχους του Τμήματος 304 τη δυνατότητα είτε να διατηρήσουν τη θέση τους είτε να μετακινηθούν σε οποιοδήποτε άλλο διαθέσιμο τμήμα του σταδίου.