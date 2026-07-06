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Το «αντίο» του Γιάννη στους Μπακς μέσω ενός συγκινητικού βίντεο!

ΓΗΠΕΔΟ

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Το «αντίο» του Γιάννη στους Μπακς μέσω ενός συγκινητικού βίντεο!

Έπειτα από 13 ολόκληρα χρόνια και μια μπασκετική ζωή στην οικογένεια των Μπακς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πήρε την απόφαση να αποχωρήσει από τα «ελάφια» και να δοκιμάσει την τύχη του για ένα δεύτερο πρωτάθλημα στους Μαϊάμι Χιτ.

Μερικές εβδομάδες μετά την τη ολοκλήρωση του μέγκα-trade, ο Έλληνας σούπερ σταρ ένιωσε την ανάγκη να εκφράσει δημόσια την αγάπη και την ευγνωμοσύνη του για την πόλη του Μιλγουόκι και για την ομάδα του Ουισκόνσιν, με την οποία ανδρώθηκε και έγινε ο άνθρωπος που είναι σήμερα.

Ο «Greek Freak» δημοσίευσε ένα συγκινητικό βίντεο με τις καλύτερες στιγμές του στα «ελάφια», από το ξεκίνημα της καριέρας του μέχρι την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2021, ευχαριστώντας όλον τον οργανισμό για τα όσα βίωσαν από κοινού όλα αυτά τα χρόνια, τονίζοντας για ακόμη μια φορά πως το Μιλγουόκι θα είναι για πάντα τα σπίτι του!

Αναλυτικά το μήνυμά του:

«Η πόλη του Μιλγουόκι και η Πολιτεία του Γουισκόνσιν θέλω να θυμούνται αυτό από εμένα. Μην ανησυχείτε για το μπάσκετ. Μην ανησυχείτε για το πρωτάθλημα. Μην ανησυχείτε για τις νίκες και τις ήττες.

Προσπαθώ να είμαι σαν εκείνους. Πιστεύω πως η πόλη του Μιλγουόκι είναι «blue collar» (σ.σ. εργάτες). Είναι μία πόλη ανθρώπων που δουλεύουν πολύ σκληρά κάθε ημέρα. Δίνουν όλα τα χρήματα που με κόπο έβγαλαν για να έρθουν και να δουν τα παιχνίδια των Μπακς. Να έρθουν και να νιώσουν κάτι. Να έρθουν και να είναι ένα κομμάτι μας.

Ελπίζω πως κατάφερα να τους εκπροσωπήσω, όσο καλύτερα μπορούσα. Ήμουν σαν εκείνους. Ήμουν παρών στη δουλειά, είχα την πρόθεση να κάνω όλη τη δύσκολη δουλειά, ακριβώς όπως εκείνοι. Εύχομαι πως φέρνοντας το τρόπαιο στην πόλη σήμαινε κάτι για εκείνους, γιατί για εμένα σήμαινε πάρα πολλά.

Θέλω να το ακούσετε από εμένα. Το Μιλγουόκι θα είναι πάντα στην καρδιά μου. Είναι το σπίτι μου. Εδώ απέκτησα τα παιδιά μου. Η μαμά μου είναι εδώ. Ο πατέρας μου είναι εδώ. Τα αδέρφια μου έπαιξαν εδώ. Με έκανε τον άνδρα που είμαι σήμερα. Αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ, ποτέ. Δεν έχει σημασία που είμαι, το Μιλγουόκι θα είναι πάντα η πόλη μου, η ομάδα μου, η οικογένειά μου».

sport-fm.gr

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