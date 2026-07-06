ΒΙΝΤΕΟ: Υποδοχή ηρώων στο Πράσινο Ακρωτήρι!

Το Πράσινο Ακρωτήρι έγραψε την πιο χρυσή σελίδα της ποδοσφαιρικής ιστορίας τους στα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής, καθώς στην παρθενική του συμμετοχή σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου κατάφερε να φτάσει μέχρι τα νοκ-άουτ και τη φάση των «32»!

Κι όχι μόνο αυτό, αλλά κόντρα στην πρωταθλήτρια κόσμου, Αργεντινή, πάλεψε με νύχια και με δόντια για την πρόκριση, άγγιξε το παραμύθι και στο τέλος έπεσε μαχόμενο, κερδίζοντας το χειροκρότημα όλου του φίλαθλου κόσμου. Οι ντόπιοι ωστόσο είχαν έναν λόγο παραπάνω για να ζητωκραυγάζουν...

Κατά την άφιξη της αποστολής πίσω στην πατρίδα τους συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου που συνόδευσε το πούλμαν, σχηματίζοντας μια ανθρώπινη αλυσίδα στους στενούς δρόμους του νησιού της Αφρικής.

Μετά από λίγο μάλιστα οργανώθηκε και ειδική εκδήλωση όπου οι ποδοσφαιριστές και το τεχνικό σταφ γνώρισαν την αποθέωση από τη λαοθάλασσα που είχε συγκεντρωθεί γύρω τους.

🇨🇻 ⚽ 🏆 Euphoric homecoming for Cape Verde after heroic World Cup run ends



Thousands of ecstatic fans greeted Cape Verde's football team on the streets of the capital Praia as they returned home from their first ever World Cup following a slender defeat to Argentina in the… pic.twitter.com/Cxf4w6NInX — AFP News Agency (@AFP) July 6, 2026

gazzetta.gr