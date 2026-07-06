Λαγιούνι: «Όταν παίξαμε μαζί είπα ότι θα ήμουν πολύ καλός σε αυτή την ομάδα»

Με τον Χρβόγε Μιλίτσεβιτς σε ρόλο δημοσιογράφου ο Αμόρ Λαγιούνι παραχώρησε τις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ.

Ο Σουηδο-τυνήσιος εξτρέμ ανέφερε ανάμεσα σε άλλα πως όταν αγωνίστηκε με τη φανέλα της Χάκεν απέναντι στους Λαρνακείς σκέφτηκε ότι θα τα πήγαινε πολύ καλά παίζοντας στα άκρα των κιτρινοπράσινων, ενώ μίλησε θετικά για τις πρώτες του εντυπώσεις από την ομάδα και την πόλη.

Δείτε το βίντεο της ΑΕΚ: