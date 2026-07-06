Επίσημο το «μπαμ»: Οι Χιτ ανακοίνωσαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με… αύρα GTA Vice City!

Λίγη μόνο ώρα μετά το συγκλονιστικό και συγκινητικό «αντίο» του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς, ήρθαν και οι επίσημες ανακοινώσεις του μέγκα-trade με τους Χιτ!

Η ομάδα του Μαϊάμι γνωστοποίησε με κάθε επισημότητα την απόκτηση του Έλληνα σούπερ σταρ και του Μπόμπι Πόρτις Τζούνιορ από τα «ελάφια», δίνοντας ως αντάλλαγμα τους Τάιλερ Χίρο, Κελ' ελ Γουέρ, Χάιμε Γιάκεθ και Κασπάρας Γιακουτσιόνις, μαζί και τρεις επιλογές πρώτου γύρου (2026, 2031 και 2033) και μία δεύτερου (2033) στα ντραφτ.

Μάλιστα, ο οργανισμός της Φλόριντα παρουσίασε τον «Greek Freak» με ένα εντυπωσιακό βίντεο… αλά GTA Vice City!

Όσον αφορά τον πρόεδρο του συλλόγου, Πατ Ράιλι, έκανε λόγο για τη σπουδαιότερη ανταλλαγή στην ιστορία των Χιτ!

«Η ανακοίνωση της σημερινής ανταλλαγής των Γιάννη Αντετοκούνμπο και Μπόμπι Πόρτις Τζούνιορ είναι μία από τις σπουδαιότερες ανταλλαγές στην ιστορία των Χιτ. Κατά τη γνώμη μου, ο Γιάννης είναι ένας από τους πέντε κορυφαίους παίκτες του πρωταθλήματος και ο Μπόμπι είναι ένας από τους καλύτερους πάουερ φόργουορντ. Θέλω να καλωσορίσω τον Γιάννη και τον Μπόμπι στην οικογένεια των HEAT του Μαϊάμι».

sport-fm.gr