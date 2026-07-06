Μαϊάμι Χιτ: Η φανέλα του Γιάννη κυκλοφόρησε σε 15 σχέδια και επικρατεί ήδη τρέλα!

Οι Μαϊάμι Χιτ δεν άφησαν ούτε λεπτό να πάει χαμένο μετά το «αντίο» του Γιάννη Αντετοκούνμπο στο Μιλγουόκι. Με το trade να ολοκληρώνεται και να ανακοινώνεται επίσημα, η ομάδα της Φλόριντα ενεργοποίησε αμέσως ολόκληρο το επικοινωνιακό και εμπορικό της πλάνο γύρω από τον νέο της σούπερ σταρ.

Το πρώτο βήμα ήταν η παρουσίαση του Γιάννη με εντυπωσιακό βίντεο στα social, ενώ σχεδόν ταυτόχρονα οι Χιτ ανέβασαν στο «X» ένα post που ζητούσε από τους φίλους της ομάδας… να τρέξουν ποιος θα προλάβει πρώτος να αγοράσει τη νέα φανέλα με το «34». Και όχι άδικα: Οι εμφανίσεις του Αντετοκούνμπο είχαν ήδη κυκλοφορήσει.

Στο επίσημο site των Χιτ βρίσκονται πλέον διαθέσιμα 15 διαφορετικά σχέδια της φανέλας του Γιάννη, σε όλες τις εκδόσεις της ομάδας -από τις φετινές μέχρι και retro επιλογές. Οι τιμές ξεκινούν από τα 100 δολάρια και φτάνουν έως τα 140, με τη ζήτηση να αναμένεται τεράστια μετά την ιστορική μετακίνηση του «Greek Freak» στη Φλόριντα.

Don’t just witness history…WEAR IT 🗣️ #34 available NOW in stores or online 💪 https://t.co/csW9x9l32p pic.twitter.com/eAPRTxpPLB — The Miami HEAT Store (@MiamiHEATstore) July 6, 2026

sport-fm.gr