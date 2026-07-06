Μπακς σε Γιάννη: «Θα είσαι πάντα ο πρωταθλητής του Μιλγουόκι»

Μετά από 13 χρόνια, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποχώρησε από το Μιλγουόκι με προορισμό το Μαϊάμι, αφήνοντας πίσω το «σπίτι του», όπως είπε ο ίδιος στο βίντεο με το οποίο είπε το αντίο στους Μπακς.

Οι Μπακς με τη σειρά τους, είπαν το δικό τους αντίο στον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον παίκτη που άλλαξε τα δεδομένα για την ομάδα και την έφτασε μέχρι τον πρωτάθλημα το 2021.

Αναλυτικά το μήνυμα των Μπακς στον Γιάννη Αντετοκούνμπο:

You came to Milwaukee 13 years ago as a kid from Sepolia with an impossible dream. Over the past 13 years we have witnessed you grow into one of the greatest players the game has ever seen, the greatest Buck of all time, and the driving force behind an era of Bucks basketball… pic.twitter.com/6oDA0APFwh — Milwaukee Bucks (@Bucks) July 6, 2026

gazzetta.gr