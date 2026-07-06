Η αντίδραση που έψαχνε η Κύπρος ήρθε με εμφατική νίκη!

Η Πανεπιστημιακή Ομάδα Φούτσαλ της Κυπριακής Ομοσπονδίας Πανεπιστημιακού Αθλητισμού (ΚΟΠΑ) επέστρεψε στις επιτυχίες στο 17ο Παγκόσμιο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα Φούτσαλ 2026, επικρατώντας με 6-1 του Ισραήλ και αφήνοντας πίσω την ήττα από τη Νέα Ζηλανδία.

Οι διεθνείς μας έβγαλαν άμεσα αντίδραση, παρουσιάζοντας ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Από τα πρώτα λεπτά επέβαλαν τον ρυθμό τους, είχαν τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης και δεν επέτρεψαν στους αντιπάλους τους να διεκδικήσουν το παιχνίδι.

Με πειθαρχία, ένταση και αποτελεσματικότητα, η κυπριακή ομάδα έφτασε σε μία απόλυτα δίκαιη νίκη, επιβεβαιώνοντας την ποιότητά της και την αποφασιστικότητά της να ολοκληρώσει τη διοργάνωση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης ήταν ο Μιχαήλ, ο οποίος πέτυχε δύο τέρματα, ενώ από ένα γκολ σημείωσαν οι Χρυσοστόμου, Ναλμπαντιάν, Ανδρέου και Σπύρου.

Με τη νίκη αυτή, η Κύπρος εξασφάλισε το δικαίωμα να διεκδικήσει την 13η θέση της διοργάνωσης. Αντίπαλος στον τελευταίο αγώνα θα είναι η Λιθουανία, με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη 7 Ιουλίου, στις 14:00 (ώρα Κύπρου).

Η Εθνική Πανεπιστημιακή Ομάδα Φούτσαλ θα επιδιώξει να ολοκληρώσει με θετικό πρόσημο την παρουσία της στην Πολωνία, επιβραβεύοντας την προσπάθεια που κατέβαλαν οι φουτσαλιστές και το τεχνικό επιτελείο καθ' όλη τη διάρκεια του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

Η ΚΟΠΑ εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς την Allwyn, τη Χαραλαμπίδης Κρίστης, τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού (ΚΟΑ) και την Cablenet Sports για τη διαχρονική και πολύτιμη στήριξή τους, η οποία συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του πανεπιστημιακού αθλητισμού και στη διεθνή εκπροσώπηση της Κύπρου.