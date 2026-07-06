Έρχεται και σηκωνει μανίκια

Στην Κύπρο για να... σηκώσει μανίκια στην Ανόρθωση αναμένεται εντός της Τετάρτης ο Νέστορ Ελ Μαέστρο.

Τον νέο προπονητή της ομάδας της Αμμοχώστου αναμένει μπόλικη δουλειά, παρότι δεν έχει στις... έγνοιες του το μεταγραφικό κομμάτι, ένεκα της απαγόρευσης μεταγραφών που έχει επιβληθεί στην «Κυρία».

Αυτό δίδει μεν στον Σέρβο τη δυνατότητα να επικεντρωθεί κατά 100% στο υπάρχον ρόστερ και να δουλέψει μαζί τους χωρίς περισπασμούς, αυτό ωστόσο δεν καθιστά εύκολη τη δουλειά του. Αντιθέτως, αποτελεί πρόκληση για τον Ελ Μαέστρο το ότι έχει μια ομάδα στην οποία δεν μπορεί να παρέμβει κάνοντας προσθαφαιρέσεις και υποχρεούται να βγάλει το καλύτερο δυνατό από κάθε ποδοσφαιριστή.

Ο 43χρονος κόουτς καλείται στο πρώτο του διάστημα ως προπονητής των κυανολεύκων να αξιολογήσει το ρόστερ και να αρχίσει σταδιακά να σκέφτεται πώς θα το αξιοποιήσει στον μέγιστο βαθμό, την ώρα που μεγάλη σημασία αποκτά και η προσέγγισή του στο διάστημα προετοιμασίας της ομάδας, τόσο από πλευράς φυσικής κατάστασης των παικτών όσο και από άποψης τακτικής.