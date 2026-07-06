ΑΠΟΕΛίστας ο Φαμπρίτσιο Πεντρόσο!

Κατ' αρχήν συμφωνία με τον Φαμπρίτσιο Πεντρόσο ανακοίνωσε ο ΑΠΟΕΛ!

Πρόκειται για 33χρονο Αργεντινό εξτρέμ o oποίος την τελευταία διετία αγωνιζόταν στον Λεβαδειακό και αποτελεί σαφώς προσωπική επιλογή του προπονητή των γαλαζοκιτρίνων Νίκου Παπαδόπουλου ο οποίος τον γνωρίζει από πρώτο χέρι.

Ο έμπειρος άσος αναμένεται εντός των ημερών στην Κύπρο για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του.

Με τη φανέλα του Λεβαδειακού ο Πεντρόσο είχε απολογισμό 66 συμμετοχές, 18 γκολ και πέντε ασίστ ενώ προηγουμένως, με τη Λάρισα, σε επίσης δύο σεζόν, κατέγραψε 57 συμμετοχές, 18 γκολ και 15 ασίστ.

Η ανακοίνωση του ΑΠΟΕΛ:

Ο ΑΠΟΕΛ ανακοινώνει την καταρχήν συμφωνία με τον Αργεντινό ποδοσφαιριστή Fabricio Pedrozo, ο οποίος αναμένεται στην Κύπρο, τις επόμενες μέρες για την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών και των ιατρικών εξετάσεων, έτσι ώστε να ενταχθεί στο δυναμικό της ομάδας μας.

Ο 33χρονος ακραίος επιθετικός (γεννημένος στις 6 Νοεμβρίου 1992) διαθέτει σημαντικές παραστάσεις από τα πρωταθλήματα της Αργεντινής, της Βολιβίας, της Κύπρου και της Ελλάδας.

Την τελευταία τριετία κατέγραψε συνολικά 83 συμμετοχές, 24 γκολ και 8 ασίστ.

Καλωσορίζουμε τον Fabricio στην οικογένεια του ΑΠΟΕΛ.