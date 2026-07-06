ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ |TV

Ψηλά στη λίστα της Μίλαν λόγω… Αμορίμ ο Καρέτσας

ΓΗΠΕΔΟ

Δημοσιευτηκε:

Ψηλά στη λίστα της Μίλαν λόγω… Αμορίμ ο Καρέτσας

Ο Ρούμπεν Αμορίμ έχει… τρέλα με τον Κωνσταντίνο Καρέτσα και η Μίλαν μπαίνει δυναμικά στο κόλπο της απόκτησης του.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι από τους ποδοσφαιριστές που αποτελούν hot ονόματα στην θερινή μεταγραφική περίοδο και η Μίλαν έχει μπει δυνατά στην απόκτηση του.

Με τη Γκενκ εκτός Ευρώπης τη φετινή σεζόν, η περίπτωση του Κωνσταντίνου Καρέτσα αποτελεί από τις πιο hot του μεταγραφικού παζαριού και ήδη ουκ ολίγες τον έχουν προσεγγίσει.

Ωστόσο, όπως σας είχαμε ενημερώσει στο Gazzetta, υπάρχουν δύο βασικά κριτήρια για να πάρει την απόφαση του ο 19χρονος (19//11/07) μεσοεπιθετικός και την ίδια στιγμή, να καλυφθούν η οικονομικές απαιτήσεις της Γκενκ που φτάνουν τα 40 με 45 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Ματέο Μορέτο, η Μίλαν φαίνεται να ρώτησε για τον διεθνή μεσοεπιθετικό καθώς, όπως επιβεβαιώνεται από πηγές στην Ιταλία, αποτελεί διακαή πόθο του Ρούμπεν Αμορίμ που ανέλαβε τα ηνία της ομάδας.

Ο Πορτογάλος προπονητής είναι λάτρης των wonderkid και είχε ξεχωρίσει τον Καρέτσα από τότε που ήταν προπονητής στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ενώ είχε διαμορφώσει εξαιρετική άποψη από όταν στην Σπόρτινγκ Λισσαβόνας.

Ο ταλαντούχος Έλληνας εξτρέμ τη σεζόν που πέρασε ήταν εκπληκτικός και μέτρησε 49 συμμετοχές με 3 γκολ και 17 ασίστ! Συνολικά με τη Γκενκ έχει 92 αγώνες, 6 γκολ και 23 ασίστ.

gazzetta.gr

Κατηγορίες

ΔΙΕΘΝΗΕλλαδα

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας gipedo.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Το Βέλγιο έκανε... σκόνη τις ΗΠΑ στον απόηχο του σκανδάλου

World Cup 2026

|

Category image

Ο Μερίνο τέζαρε Πορτογαλία και Κριστιάνο στο 90+1΄ και η Ισπανία πάει στους 8!

World Cup 2026

|

Category image

Μαϊάμι Χιτ: Η φανέλα του Γιάννη κυκλοφόρησε σε 15 σχέδια και επικρατεί ήδη τρέλα!

NBA

|

Category image

Τώρα το σκέφτεται και η Αγγλία: Το σενάριο της έφεσης για την κόκκινη του Κουάνσα!

World Cup 2026

|

Category image

Έκλεισε με ήττα από τη Γερμανία η Εθνική Κύπρου

Κύπρος

|

Category image

Ψηλά στη λίστα της Μίλαν λόγω… Αμορίμ ο Καρέτσας

ΔΙΕΘΝΗ

|

Category image

Μπακς σε Γιάννη: «Θα είσαι πάντα ο πρωταθλητής του Μιλγουόκι»

NBA

|

Category image

Η αντίδραση που έψαχνε η Κύπρος ήρθε με εμφατική νίκη!

Φούτσαλ

|

Category image

Επίσημο το «μπαμ»: Οι Χιτ ανακοίνωσαν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με… αύρα GTA Vice City!

NBA

|

Category image

Το «αντίο» του Γιάννη στους Μπακς μέσω ενός συγκινητικού βίντεο!

NBA

|

Category image

Λαγιούνι: «Όταν παίξαμε μαζί είπα ότι θα ήμουν πολύ καλός σε αυτή την ομάδα»

ΑΕΚ

|

Category image

Την Τρίτη το κρίσιμο ραντεβού Ολυμπιακού με Παπανικολάου - Τι ισχύει για Γουόκαπ και Dubai BC

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ

|

Category image

ΑΠΟΕΛίστας ο Φαμπρίτσιο Πεντρόσο!

ΑΠΟΕΛ

|

Category image

ΒΙΝΤΕΟ: Υποδοχή ηρώων στο Πράσινο Ακρωτήρι!

World Cup 2026

|

Category image

Έρχεται και σηκωνει μανίκια

ΑΝΟΡΘΩΣΗ

|

Category image

Διαβαστε ακομη